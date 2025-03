392 giáo viên dự thi "Người ươm mầm"

Ngày 11-3, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP HCM đã tổ chức vòng sơ khảo hội thi "Người ươm mầm" lần IV, năm 2025. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 392 giáo viên mầm non ngoài công lập. Đây cũng là hội thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong 4 năm qua.

Hội thi là dịp tôn vinh nghề giáo viên mầm non, khẳng định vai trò cao quý của nghề giáo viên mầm non trong sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, phát hiện thêm những tài năng trẻ trong đội ngũ giáo viên mầm non để tiếp tục lựa chọn bồi dưỡng, rèn luyện, từng bước chuẩn hóa chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh làm bài thi trực tuyến trên điện thoại cá nhân

Đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP HCM, cho biết thí sinh sẽ thực hiện bài thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong thời gian 45 phút trên phần mềm thi trực tuyến, nội dung liên quan đến kiến thức chuyên ngành bao gồm: giáo dục học mầm non, tâm lý học mầm non, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, giao tiếp sư phạm mầm non, quyền trẻ em.

Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn 40 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng bán kết, diễn ra ngày 13-3. Ngoài ra, các thí sinh khi tham gia hội thi còn được tham dự tất cả chuyên đề về "Tập huấn kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp năm 2025".