Thời sự

4 cán bộ phường bị tạm đình chỉ công tác

Tr.Đức

(NLĐO)- 4 cán bộ, công chức bị tạm đình chỉ công tác 7 ngày vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

Ngày 13-3, UBND phường Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Chủ tịch UBND phường vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 7 ngày đối với 4 cán bộ, công chức vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

Quyết định trên được ban hành sau đợt kiểm tra, rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận chuyên môn của lãnh đạo UBND phường Tuần Châu.

Những người bị tạm đình chỉ gồm ông Trần Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cùng 3 chuyên viên là các ông Nguyễn Thế Thiều, Phạm Ánh Dương và Lê Văn Trô.

Trong thời gian ông Trần Đức Minh tạm dừng công tác, việc điều hành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bàn giao cho cấp phó để bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Theo ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu, quá trình kiểm tra cho thấy nhóm cán bộ trên chưa kịp thời tham mưu trong giải quyết hồ sơ, khiến một số thủ tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan.

Đây là bước xử lý nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Quảng Bình: Cán bộ bị kỷ luật từ 2020 đến nay sẽ không được bổ nhiệm cao hơn

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Bình yêu cầu không bổ nhiệm vào vị trí cao hơn đối với cán bộ từng bị kỷ luật nhiệm kỳ 2020-2025, trong quá trình sáp nhập tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ bị kỷ luật không giữ chức vụ cao hơn, quan trọng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không phân công, bố trí giữ chức vụ cao hơn, quan trọng đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một huyện ở Thanh Hóa có 10 cán bộ bị kỷ luật, 22 cán bộ rút kinh nghiệm

(NLĐO) - Do cấp sai đối tượng thụ hưởng chính sách số tiền 5,4 tỉ đồng, hàng chục cán bộ lãnh đạo một huyện ở Thanh Hóa bị kỷ luật, kiểm điểm

