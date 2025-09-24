4 kiến nghị về đổi mới sách giáo khoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

4 kiến nghị về đổi mới sách giáo khoa

Trần Thế Tuyển

(NLĐO) - Đảng ta đang chủ trương "sắp xếp lại giáo dục - đào tạo". Cùng với việc đổi mới thi cử và quy trình giáo dục, sách giáo khoa cũng được đổi mới.

Ai cũng biết sách giáo khoa (SGK) là ấn phẩm giáo dục chính thức, cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình giáo dục, dùng làm tài liệu dạy và học chuẩn mực, có hệ thống tại các trường học. SGK được biên soạn bởi các chuyên gia giáo dục và nhà chuyên môn, sau đó được cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt và đưa vào sử dụng.

Thực tế, ngay từ lúc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng đặc biệt công tác giáo dục - đào tạo nói chung và SGK nói riêng. Theo quan niệm của Người, SGK phải là tài liệu chính thức trong hệ thống giáo dục quốc gia. Nội dung phải chuẩn mực, hài hòa giữa quốc tế và trong nước. Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến môn lịch sử. "Dân ta phải biết sử ta ". Biết "sử ta" là biết nguồn cội, biết truyền thống đánh giặc giữ nước, biết tinh hoa văn hóa Việt Nam…

Thấu suốt tư tưởng của Bác, trước và sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975), bộ SGK cho các cấp học đều thống nhất trong toàn quốc; được biên soạn, kiểm duyệt chặt chẽ, khoa học; góp phần tạo nền tảng kiến thức và văn hoá vững chắc cho các thế hệ dạy và học, vừa bảo đảm bản sắc văn hoá dân tộc, vừa phù hợp với mặt bằng kiến thức quốc tế.

Tuy nhiên, có một giai đoạn, thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nền giáo dục nước ta có nhiều thay đổi, "xoay như chong chóng", trong đó có việc biên soạn SGK. Từ tài liệu chính thức cấp quốc gia, SGK được giao cho các địa phương "tuỳ nghi biên soạn". Việc chọn lựa nội dung cũng "tuỳ nghi". Vì thế, có những sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng bị lãng quên hay cố tình lãng quên; hoặc đánh giá nhân vật lịch sử gây tranh cãi trong giới lịch sử, giáo dục và toàn xã hội.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, Đảng ta chủ trương "sắp xếp lại giáo dục - đào tạo" theo hướng giữ bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế. Cùng với việc đổi mới thi cử và quy trình giáo dục, SGK cũng được đổi mới.

Để thực hiện việc đổi mới SGK, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị là "bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh". Chúng tôi kiến nghị:

Thứ nhất, nên thống nhất quan điểm, chủ trương biên soạn và phát hành SGK, theo hướng: tài liệu chính thức, phổ cập toàn quốc; được biên soạn và kiểm duyệt chặt chẽ.

Thứ hai, cần có hội đồng biên soạn SGK bao gồm những nhà quản lý và các chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm, khách quan và trung thực.

Thứ ba, nâng cao vai trò lãnh đạo và quản lý nhà nước về SGK, tránh lỗi về chính trị, văn hoá, đặc biệt các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân…

Thứ tư, cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản SGK , tránh vụ lợi, lợi ích nhóm.

Tin liên quan

Một bộ sách giáo khoa: Con đường ngắn nhất để bảo đảm công bằng và chất lượng

Một bộ sách giáo khoa: Con đường ngắn nhất để bảo đảm công bằng và chất lượng

(NLĐO)- Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã xác định một mục tiêu mang tính bước ngoặt: từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất

Sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước từ năm 2026

(NLĐO)- Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mời bạn đọc hiến kế “Làm thế nào để sớm có một bộ sách giáo khoa thống nhất?”

(NLĐO) - Việc thay sách giáo khoa liên tục làm lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh, thầy cô.

sách giáo khoa thống nhất đất nước giáo dục công dân xây dựng đất nước quản lý giáo dục chuyên gia giáo dục văn hoá dân tộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo