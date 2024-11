40.000 người tử vong do viêm gan mỗi năm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo quốc tế "Tăng cường sàng lọc, chẩn đoán và điều trị viêm gan B, C tại tuyến y tế cơ sở", do Bộ Y tế tổ chức, sáng 13-11.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết có thể chữa khỏi bệnh viên gan C

Theo ông Thuấn, viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm phổ biến, trong đó virus viêm gan B và C lây truyền qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Viêm gan virus thường gây bệnh mạn tính và có các biến chứng xơ gan, ung thư gan gây tử vong cao.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính khoảng 254 triệu người đang sống chung với viêm gan B và viêm gan C là 50 triệu người trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C.

Đây là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80.000 trường hợp xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan và khoảng 40.000 trường hợp tử vong hàng năm.

Theo Thứ trưởng Thuấn, thời gian qua nhiều chính sách nhằm giảm lây truyền virus viêm gan, giảm tỉ lệ mắc và tử vong do viêm gan virus đã được triển khai. Việt Nam cam kết loại trừ viêm gan vào năm 2030 để bệnh này không còn là mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để thử nghiệm mô hình phòng, chống viêm gan virus. Trong đó, phối hợp cùng Đại học Y Harvard thông qua Tổ chức Hợp tác phát triển Y tế Việt Nam và Quỹ Gilead Sciences thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị viêm gan virus tại tuyến cơ sở ở Thái Bình và Phú Thọ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân viêm gan virus

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ nay đến năm 2025, Bộ Y tế tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc bệnh viêm gan tới tuyến xã và cộng đồng; phân tuyến điều trị bệnh đến tuyến quận/huyện với nguồn chi trả từ quỹ BHYT.

Hiện chi phí điều trị viêm gan B khoảng 1,3 triệu đồng/tháng và điều trị suốt đời; điều trị viêm gan C khoảng 22 triệu đồng cho liệu trình 12 tuần. Tuy nhiên, phần lớn các bệnh viện tuyến huyện chưa cung cấp điều trị viêm gan B; với bệnh viêm gan C mới chỉ điều trị tại bệnh viện trung ương hoặc bệnh viện tỉnh/thành phố.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% người có viêm gan B, C được chẩn đoán, 80% được điều trị/điều trị khỏi và giảm 65% số ca tử vong do viêm gan virus so với năm 2015.