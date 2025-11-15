43 quyết sách thúc đẩy phát triển

Ngày 14-11, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Phát triển đô thị, tăng kết nối vùng

Với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự tâm huyết của từng đại biểu, HĐND TP HCM thông qua 43 nghị quyết. Các nghị quyết bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị…

Đáng chú ý, 2 nghị quyết trong lĩnh vực phát triển đô thị là chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé. Hai dự án cải tạo rạch này với tổng mức đầu tư lần lượt 9.228 tỉ đồng, 7.785 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030, được tin tưởng góp phần hoàn thành mục tiêu di dời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM đề ra.

HĐND TP HCM cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ, tổng mức đầu tư từ 2.200 tỉ đồng lên 5.554 tỉ đồng.

Để tăng cường kết nối giao thông liên vùng, HĐND TP HCM thông qua chủ trương sử dụng vốn ngân sách thành phố hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỉ đồng cho dự án thành phần 4 "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh" thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công - tư.

TP HCM cũng sẽ chi 8.330 tỉ đồng nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP HCM với tổng chiều dài tuyến hơn 10 km, dự kiến hoàn thành năm 2030. Tuyến này hoàn thiện sẽ đồng bộ với những đường như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Vành đai 4, tuyến đường 991B và tuyến nối Hồ Tràm, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: DUY PHÚ

Hướng tới siêu đô thị quốc tế

Tại kỳ họp, các đại biểu đóng góp ý kiến và kỳ vọng nhiều dự án người dân lâu nay mong chờ sớm hoàn thành như dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 - trị giá gần 10.000 tỉ đồng. Dự án khởi công năm 2016 này khi vận hành sẽ phát huy được hiệu quả đầu tư của hàng loạt dự án khác mà thành phố đã và đang triển khai.

Ngoài ra, xây dựng sân vận động ở Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc; vấn đề kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành… cũng được đại biểu quan tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thông tin thời gian tới những dự án mà đại biểu, cử tri nhắc đến được giải quyết rốt ráo cũng như triển khai mới. Từ đó, thành phố có cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và trở thành siêu đô thị quốc tế.

Đại biểu HĐND TP HCM nhấn nút thông qua nghị quyết

Cam kết mạnh mẽ

Đi vào cụ thể, Chủ tịch UBND TP HCM cho hay dự án giải quyết ngập đã triển khai từ lâu và lãnh đạo Trung ương cũng rất quan tâm, giao thành phố sớm xử lý dứt điểm. Thành phố đã có nhiều cuộc họp và sắp tới sẽ thanh toán hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Về hiệu quả dự án thì sau khi thực hiện, Trung ương và thành phố sẽ đánh giá rồi thông tin đến cử tri.

Dự án Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc đã quy hoạch xong và đang kêu gọi đầu tư theo hợp đồng BT. Nếu không có gì thay đổi, thành phố sẽ thu hồi 5 ha và khởi công dịp 19-12 tới. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định khu thể thao hiện đại này khi hoàn thành đủ khả năng tổ chức các kỳ thi thể thao, sự kiện quy mô lớn tầm quốc tế.

Về những dự án kết nối giao thông với sân bay Long Thành, theo Chủ tịch UBND TP HCM, hai địa phương TP HCM, Đồng Nai đã thống nhất triển khai 2 dự án đường sắt Suối Tiên - Long Thành và Thủ Thiêm - Long Thành.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là cam kết chính trị, lời hứa với nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả.

Ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP HCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động trên cơ sở rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh HĐND TP HCM xác định kỳ họp là bước chuyển quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I. Bước chuyển này thể hiện qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, yêu cầu mới.

3 tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Kỳ họp bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, ông Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM; ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM. HĐND TP HCM đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ và thực hiện thủ tục bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP HCM. Tại kỳ họp, HĐND TP HCM cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP HCM với ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quang Lâm - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch.



