44 bị cáo hầu tòa trong vụ đưa, nhận hối lộ lớn nhất ở Thanh Hóa

Sáng 28-4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, và 43 đồng phạm về các tội "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quanh cảnh phiên xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ sáng nay 28-4

Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Bình (SN 1990), nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương (TP Sầm Sơn), có đơn xin hoãn phiên tòa, tất cả các bị hại có đơn xin vắng mặt, lý do chính đáng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã bàn bạc và đi đến quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 12-5-2025.

Trước đó, ngày 30-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" đối với 23 bị can theo quy định tại Khoản 3, Điều 354 và Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thế Hùng (SN 1979, dấu X), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tài liệu đấu tranh của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn TP Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án Quảng trường biển Sầm Sơn.

Lợi dụng nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân, trong khi nhận thức của người dân về Luật đất đai và thủ tục hành chính còn hạn chế, một số người đã câu kết với một số cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường, địa chính phường, chi cục thuế... đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm sổ đỏ.

Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề, những người phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên trong quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, làm rõ.

Vụ án có số bị can bị khởi tố đông nhất từ trước tới nay

Mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 25-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 người gồm: Nguyễn Thế Hùng; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 44 bị can về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là vụ đưa, nhận hối lộ có số bị can đông nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá.