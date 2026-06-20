44 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiard Báo chí ĐBSCL lần thứ XVIII

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2026), ngày 20-6, Văn phòng Tạp chí Gia Đình Việt Nam tại TP Cần Thơ đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khai mạc Giải Billiard Báo chí khu vực ĐBSCL lần thứ XVIII năm 2026.

Ông Lê Phương Nguyên - Trưởng Văn phòng Tạp chí Gia Đình Việt Nam tại TP Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức giải - phát biểu tại lễ khai mạc

Giải diễn ra với sự tham gia của 44 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ 20 cơ quan báo chí, cùng đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn. Giải đấu tiếp tục khẳng định là sân chơi truyền thống, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa những người làm báo và các đơn vị đồng hành trong khu vực.

Ngay sau lễ khai mạc, 44 cơ thủ bước vào tranh tài trong không khí hào hứng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn với những đường cơ đẹp mắt. Dù mang tính chất phong trào, các vận động viên đều thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đậm chất giao lưu.

Đây không chỉ là dịp để những người làm báo rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực sau những giờ tác nghiệp mà còn là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường tình đoàn kết và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan báo chí với doanh nghiệp.

Giải quy tụ 44 cơ thủ là những người làm báo tại khu vực ĐBSCL

Ông Lê Phương Nguyên - Trưởng Văn phòng Tạp chí Gia Đình Việt Nam tại TP Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết trải qua 18 lần tổ chức, Giải Billiard Báo chí khu vực ĐBSCL đã trở thành hoạt động thể thao thường niên có ý nghĩa thiết thực đối với những người làm báo trong khu vực.

Giải không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, hướng đến xây dựng đội ngũ người làm báo năng động, khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Giải đấu luôn được tổ chức chu đáo, không khí thi đấu sôi nổi nhưng rất đoàn kết, thân tình

Nhà báo Hồ Tuấn Quang (Báo Sài Gòn Giải Phóng) chia sẻ: "Điều tôi ấn tượng nhất là giải đấu luôn được tổ chức chu đáo, không khí thi đấu sôi nổi nhưng rất đoàn kết, thân tình. Thắng hay thua không phải là điều quan trọng nhất, mà giá trị lớn nhất là sự gắn kết giữa những người làm báo, góp phần xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa các cơ quan báo chí. Tôi mong giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng quy mô để ngày càng thu hút nhiều nhà báo, phóng viên tham gia, trở thành hoạt động truyền thống ý nghĩa của báo giới khu vực ĐBSCL".

