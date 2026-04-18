5 cơ quan báo chí quốc gia chủ lưu thông tin

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Thông tin tại cuộc làm việc, cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền của 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã được triển khai khẩn trương, bài bản, toàn diện với nhiều sáng tạo về hình thức, đổi mới về nội dung; tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt dòng thông tin chủ lưu, tạo không khí phấn khởi, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia vào ngày 17-4. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong quý I/2026, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ chính trị với chức năng nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, các quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước.

Trong các báo cáo sắp tới, 5 cơ quan báo chí cần thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được, nhất là trong công tác phối hợp giữa 5 cơ quan báo chí chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống; trong tuyên truyền các sự kiện, chính sách; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ khi nhận diện rõ hạn chế thì mới có cơ sở để khắc phục, rút kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác.