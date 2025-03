5 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trong đêm

Trước đó, đêm 3-3, Công an phường Đằng Hải, quận Hải An tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. (SN 1985, trú tại phường Đằng Hải) về việc khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, con trai chị bị 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy đe doạ, cướp chiếc xe đạp điện tại khu vực đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Công an phường Đằng Hải chủ động phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, nhanh chóng xác định các đối tượng.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 4-3, lực lượng phá án bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Vũ Anh T. (SN 2008, trú tại xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền); Dương Trung D. (SN 2008, trú tại số 05/162 đường vòng Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền); Vũ Tùng D. (SN 2006, ở Số 8/23/238 chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Lê Đức Th. (SN 2008, trú tại số 605 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) và Trần Quang M. (SN 2008, trú tại số 3/10/180 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Hiện, Công an phường Công an phường Đằng Hải đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.