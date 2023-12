Ngày 15-12, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa cùng Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa do Kiều Văn Mạnh (SN 1976; ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

7 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bên trái trên cùng là Kiều Văn Mạnh, đối tượng đã 5 lần "vào tù ra tội" cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện Mạnh, là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đã có 5 tiền án, vừa ra tù nhưng đã có biểu hiện móc nối với một số người trong tỉnh và TP Hà Nội thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ và ngược lại.

Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chứng minh được Mạnh là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy trên.

Khoảng 19 giờ ngày 6-12, tại một khách sạn thuộc phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), công an đã bắt quả tang Lê Thị Minh Tâm (SN 1990, ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) đang bán ma túy; thu giữ 1.500 viên hồng phiến, 1 túi ma túy đá và thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ma túy, súng đạn được công an thu giữ trong quá trình phá án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Từ mắt xích quan trọng này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bắt giữ Kiều Văn Mạnh, kẻ cầm đầu đường dây. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng và 37 viên đạn.

Liên quan tới đường dây mua bán ma túy này, công an đã bắt giữ: Mai thị Nga (tức Nga "trố"; SN 1989); Nguyễn Ngọc Nam (SN 1993); Hoàng Anh Nam (SN 1995) và Mai Tuấn Anh (SN 1993; đều ngụ TP Thanh Hóa) và Thao Văn Chứ (SN 1990; ngụ xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát).

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.