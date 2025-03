5 người hồi sinh nhờ tạng của chàng trai 34 tuổi

Ngày 4-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn lên kế hoạch thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng từ người chết não, nhằm mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Gia đình anh C. vào thăm anh lần cuối

Theo đó, ngày 1-3, anh C.G.C (34 tuổi, dân tộc Nùng; cư trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) đã gặp tai nạn nghiêm trọng và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào lúc 19 giờ 13 phút cùng ngày trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương. Kết quả chụp MSCT não cho thấy anh C. bị chấn thương sọ não nặng.

Ekip bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng

Ngay khi anh C. nhập viện, các bác sĩ đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, chẩn đoán và hồi sức tích cực. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng sức khỏe của anh không có dấu hiệu hồi phục. Đến khi gia đình được thông báo về khả năng tử vong cao của C. do tổn thương não quá nặng, họ đã quyết định hiến tạng của anh.

Ekip bác sĩ thực hiện lấy gan

Ông C.P.L, cha anh C., nghẹn ngào chia sẻ tai nạn đến với anh quá bất ngờ, khiến gia đình rất đau lòng. "Tôi hy vọng rằng từ cơ thể con trai tôi sẽ có thể cứu được nhiều người bệnh nặng. Vì vậy, gia đình tôi quyết định hiến tạng con để cứu giúp những người bệnh" - ông xúc động.

Các bác sĩ cẩn thận lấy tim từ người hiến

Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt quy trình tư vấn hiến tạng và thực hiện đầy đủ các thủ tục chẩn đoán chết não theo quy định của Bộ Y tế. Sau gần 12 giờ hồi sức, đến 6 giờ 30 phút sáng 2-3, tình trạng hôn mê của anh C. không có dấu hiệu cải thiện và các bác sĩ xác định anh đã chết não. Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thành lập hội đồng đánh giá và phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để tiến hành lấy tạng.

Tạng hiến nhanh chóng được chuyển đến nơi người nhận

Đến 19 giờ ngày 2-3, sau ba lần đánh giá, các bác sĩ khẳng định tình trạng chết não không thể hồi phục. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với các chuyên gia ghép tạng để đưa ra quyết định cuối cùng. Từ các kết quả hội chẩn, các chuyên gia thống nhất rằng anh C. có thể hiến tặng tim, gan và thận.

Cụ thể, tim chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, gan trái chuyển đến Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM, gan phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Ca phẫu thuật lấy tạng diễn ra vào chiều 3-3, với sự tham gia của các ê-kíp y tế từ các bệnh viện hàng đầu. Quy trình hiến tạng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, chính xác giữa các bệnh viện và các đội ngũ bác sĩ nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho việc ghép tạng.

Vào lúc 15 giờ 43 phút, trái tim của anh C. đã ngừng đập nhưng đã mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân cần ghép tạng.

Các cơ quan khác đã được lấy và vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện nhận tạng.

Sau phẫu thuật, tất cả các cơ quan được ghép đều tái tưới máu và mang lại kết quả khả quan, cho thấy ca hiến tạng đã thành công.

Cảm động trước nghĩa cử nhân văn của gia đình anh C., đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các bệnh viện phối hợp trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc. Ca hiến tạng này còn góp phần lan tỏa tinh thần hiến tạng tại Việt Nam, đem lại niềm hy vọng và cơ hội sống cho hàng trăm bệnh nhân. Đây cũng là một minh chứng về tinh thần đoàn kết, hợp tác trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.