5 người thương vong trước khi bão số 3 đổ bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đã ký công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Mưa lớn, giông lốc trước lúc bão số 3 vào gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An

"Tuyệt đối cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ sáng hôm nay 21-7, tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương vào bờ, neo đậu an toàn trước 10 giờ cùng ngày"- công điện nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng sử dụng mọi phương tiện thông tin liên lạc để thông báo liên tục cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ diễn biến của bão; đồng thời, hướng dẫn các tàu tìm nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 11 giờ ngày 21-7, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong là ông V.T.L. (SN 1966, trú tại phường Vinh Lộc).

Bốn người bị thương gồm: 2 em N.T.D. và N.H.K. (SN 2012, trú tại xã Nghĩa Hưng) đang trên đường về nhà tránh bão thì bị cây lát bên đường gãy đồ đè lên người bị thương. Em V.Đ.N. (SN 1996, trú tại xã Minh Hợp) cũng bị thương do ảnh hưởng của bão; bà H.T.T. (trú tại xã Kim Bảng) bị cây đập vào một phần của mái nhà, gián tiếp làm cho bà bị gãy chân.

Thiên tai đã gây thiệt hại nặng tại Nghệ An, ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi nhà và nhiều lĩnh vực sản xuất. Toàn tỉnh có 357 nhà bị hư hỏng, trong đó 17 căn thiệt hại hoàn toàn. Hệ thống giáo dục bị ảnh hưởng với 2 phòng học tốc mái, 2 phòng công vụ vỡ kính và 80 m tường rào đổ sập.

Về nông nghiệp, gần 345 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và rừng bị thiệt hại; 675 cây cao su và hơn 1.700 cây xanh bị gãy đổ. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản ghi nhận 22 chuồng trại và nhiều thiết bị hư hỏng, 0,4 ha ao nuôi cá bị ảnh hưởng.

Dông lốc cũng làm gãy 77 cột điện, hơn 2.450 m dây bị đứt, khiến nhiều khu vực mất điện. UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm và rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Đến trưa 21-7, hơn 3.400 tàu cá đã vào bờ an toàn, tránh bão số 3.