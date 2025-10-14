HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

5 nguyên tắc đề phòng sét đánh

Bài và ảnh: Hải Yến

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa phát đi cảnh báo về phòng tránh rủi ro, bảo đảm an toàn dưới điều kiện thời tiết có giông, sét.

Sét đánh gây ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các nguyên tắc an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng trong mùa giông bão.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 250.000 người bị sét đánh, trong đó hàng chục nghìn người tử vong. Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ giông, sét cao nhất thế giới. Hầu như tỉnh, thành phố nào cũng ghi nhận có người thiệt mạng vì sét và khoảng 80% trường hợp tử vong xảy ra do không tuân thủ nguyên tắc an toàn cơ bản.

5 nguyên tắc đề phòng sét đánh - Ảnh 1.

Cẩn trọng với sét đánh mùa mưa bão

Để phòng tránh rủi ro, HCDC lưu ý: Luôn kiểm tra tin dự báo thời tiết, đặc biệt nếu tham gia các hoạt động ngoài trời. Nếu dự báo có giông bão, hãy hoãn chuyến đi hoặc bảo đảm nơi đến có chỗ trú ẩn an toàn, thích hợp (tòa nhà, công sở có hệ thống chống sét). Cơn giông có thể kéo đến chỉ trong vòng 15 phút. Hãy tính toán thời gian di chuyển từ chỗ làm việc, vui chơi đến nơi an toàn ngay khi thấy các dấu hiệu như mây đen kéo đến, gió mạnh, không khí lạnh.

Bên cạnh đó, ghi nhớ quy tắc "nhìn - nghe 30 giây" khi thấy tia chớp lóe lên và sau đó nghe thấy tiếng sấm. Nếu khoảng thời gian giữa chớp và sấm nhỏ hơn 30 giây, nguy cơ bị sét đánh đang rất cao. Ngay khi nghe thấy tiếng sấm đầu tiên (bất kể đang ở đâu), hãy khẩn trương tìm nơi an toàn ngay lập tức. Sét có thể đánh cách xa nơi có mưa tới 15-20 km.

Khi trú ẩn trong tòa nhà có hệ thống chống sét là biện pháp tốt nhất. Nếu đã vào nhà, hãy đứng xa cửa sổ, cửa ra vào và các vật dụng bằng kim loại. Rút phích cắm của tất cả thiết bị điện. Sét có thể đánh lan truyền qua đường dây điện thoại, dây điện nối với lưới bên ngoài. Tránh xa các khu vực ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Không chạm vào dây điện, dây điện thoại và các thiết bị điện với khoảng cách ít nhất 1 m.

Nếu không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn (tòa nhà kín, ô tô, tàu hỏa), tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa. Tránh xa các vật dụng kim loại (xe đạp, xe máy, hàng rào sắt) và các khu vực cao hơn xung quanh, tìm nơi thấp hơn, khô ráo. Cúi người ngồi xuống, tay ôm cổ hoặc che tai. Nhón chân, phần tiếp xúc của cơ thể với mặt đất là ít nhất (không nằm xuống đất, không đặt tay lên đất). Nếu đang ở trong nhóm đông người, hãy tản ra xa nhau. Nếu thấy tóc dựng đứng (có cảm giác như sờ vào màn hình tivi), điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Lập tức thực hiện tư thế an toàn. Lưu ý, sau khi nghe thấy tiếng sét cuối cùng, hãy chờ ít nhất 30 phút nữa rồi mới tiếp tục các hoạt động bình thường.

