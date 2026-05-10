5 thói quen lãnh đạo cần loại bỏ để vượt "rào cản" AI

Chia sẻ tại Hội nghị Cisco CxO Symposium 2026 Việt Nam vừa qua, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - đã đưa ra góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp (DN) tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và vận hành, nhấn mạnh vai trò quyết định của lãnh đạo và dữ liệu trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, chuyển đổi AI không chỉ là bài toán công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện trong tư duy quản trị. DN cần từ bỏ cách vận hành dựa trên kinh nghiệm và quy trình thủ công, để chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Năm thay đổi lớn trong tư duy quản trị mà FPT đã thực hiện, bắt đầu từ việc loại bỏ các thói quen cũ: không còn kiểm soát bằng ký duyệt thủ công; không đo lường năng suất bằng thời gian làm việc; không coi bảo mật là trách nhiệm riêng của bộ phận công nghệ; không xem AI là khoản đầu tư một lần; và không sử dụng AI với mục tiêu thay thế con người. Thay vào đó, DN cần tự động hóa vận hành, đo lường hiệu quả dựa trên giá trị tạo ra, nâng cao vai trò của lãnh đạo trong quản trị rủi ro, coi AI là một nguồn lực vận hành liên tục và sử dụng AI để nâng cao năng lực con người.

Ông Khoa cũng khẳng định AI không thể thay thế hoàn toàn con người, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi yếu tố cảm xúc và sự thấu hiểu. Theo ông, AI nên được coi là một "trợ lý" hay "copilot", hỗ trợ con người nâng cao năng suất và chất lượng công việc.