5.000 người tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam"

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam/dioxin tại Việt Nam, sáng 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM phối hợp cùng Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam".



PGS-TS-TTND Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM phát biểu khai mạc

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo chính quyền TP HCM cùng các sở ban ngành, tổng lãnh sự quán nhiều quốc gia, doanh nghiệp và đông đảo người dân thành phố, là dịp tri ân những tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những người đã góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ tư, từ trái sang) tặng quà cho các nạn nhân

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà cho gia đình các nạn nhân

18 năm qua, chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" được tổ chức thường niên nhằm hướng đến các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa da cam ở Việt Nam. Sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, góp phần tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân TP HCM và cả nước về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu hiệu quả kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho các nạn nhân da cam/dioxin.

Chương trình đi bộ có hơn 5.000 người tham gia

Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng hậu quả chiến tranh để lại vẫn hiện hữu. Nhiều gia đình Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu những vết thương chưa lành, đặc biệt là nỗi đau do chất độc da cam gây ra. 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm và từ năm 1975 cho đến nay, có gần 1 triệu người đã qua đời, hơn 3 triệu người là nạn nhân đi lại rất khó khăn với bao thảm cảnh không sao kể xiết.

Chương trình đi bộ diễn ra hào hứng, sôi nổi tại Công viên Đầm Sen

Thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 850.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, có 350.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và có khoảng 500 người nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4. Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân còn nhiều thiếu thốn, nhất là những gia đình có nhiều thế hệ nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng, bệnh thường xuyên tái phát, sinh con dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ.

Mức chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho nạn nhân rất lớn trong khi việc giám định xác nhận nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp nhiều bất cập, đòi hỏi giấy tờ, bệnh án và các hồ sơ liên quan.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Tại chương trình đi bộ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trao 20 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tặng cho 40 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam quốc tế Hàn Quốc trao quà tặng trị giá 94 triệu đồng. BTC cũng trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng và 5 xe lăn.