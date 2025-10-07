56 giờ truy bắt nghi phạm vụ thảm sát chấn động

Chiều 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai - chủ trì buổi họp báo, thông tin phá án vụ 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Th. bị Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) sát hại, cướp tài sản. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam Tùng để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

50 nguồn tin giá trị do người dân cung cấp

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, mang ba-lô sau lưng và cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Ít phút sau, nam thanh niên này cầm vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính của ngôi nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (SN 2014) tử vong.

Đến khoảng 7 giờ ngày 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo vợ chồng ông Th. và cháu ngoại tử vong ở thôn 6, xã Đak Nhau. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngay trong ngày, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản" để điều tra. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 tổ công tác.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án đặc biệt khó khăn do nghi phạm chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh vi, còn hiện trường lại biệt lập gây trở ngại cho việc thu thập chứng cứ. Vượt qua nhiều vất vả tại các địa bàn hiểm trở và áp lực tâm lý nặng nề, lực lượng công an đã thể hiện ý chí kiên cường. Bằng cách sàng lọc hàng trăm thông tin và đặt ra hàng chục giả thuyết, các chiến sĩ đã đặt quyết tâm truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất lên hàng đầu.

Hung thủ đã bị bắt sau 56 giờ gây án. Theo lãnh đạo công an, kết quả này là nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trinh sát, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp trên và đặc biệt là khoảng 50 nguồn tin giá trị do người dân cung cấp. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc huy động sức mạnh từ nhân dân chính là kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đấu tranh, làm việc với đối tượng Tùng (bị còng tay)

Nghi phạm đã nghiên cứu nhà nạn nhân từ trước

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận đã nhiều lần đi ngang qua nhà của bị hại. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2-10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng chuẩn bị súng Ranger có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM.

Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển bằng các phương tiện khác về xã Đak Nhau.

Tại đây, đối tượng đã đến khu vực nhà ông Th. và dùng súng bắn chết 3 nạn nhân rồi phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-10.

Về việc nghi phạm có nghiện game như dư luận nêu hay không, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết: "Hiện chưa thể khẳng định vì chưa có tài liệu chứng minh. Chỉ có chi tiết cho thấy khi học cấp III, Tùng từng chơi game".

Về khẩu súng gây án, Công an tỉnh Đồng Nai xác định súng mà Tùng sử dụng là vũ khí quân dụng, đang xác minh nguồn gốc. Sức khỏe của Tùng hiện ổn định, khai báo rõ ràng, các yếu tố liên quan sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục chứng minh.

Về thông tin nghi phạm lên kế hoạch sát hại 20 người như trên mạng đang lan truyền, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định đến thời điểm này là không có, chỉ là thông tin đồn thổi.

Nghi phạm có nghiên cứu hiện trường hay không? Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết nghi phạm có tới nhà nạn nhân nghiên cứu trước khi gây án. Thông qua các hành vi nghi phạm thực hiện, đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định nghi phạm chưa từng làm việc tại nhà của nạn nhân như thông tin trên mạng.

"Hiện chúng tôi cũng đã thu giữ tang vật liên quan vụ án là 52 triệu đồng mà đối tượng cướp được. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đánh giá lời khai của đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ chúng tôi thu thập được" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Tùng, Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 người dân.



