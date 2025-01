6 điểm nổi bật của Công an TP HCM trong năm 2024

Ngày 5-1, Công an TP HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2024, triển khai công tác năm 2025.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP HCM...

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, duyệt đội Danh dự Công an TP HCM

Trong năm 2024, Công an TP HCM đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội, thực hiện hiệu quả, kịp thời, có trọng tâm. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Với những thành tích đã đạt được, Công an TP HCM đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua Xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, được tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đến dự hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng những thành tích, kết quả Công an TP HCM đã đạt được trong năm 2024. Đồng thời ông nhấn mạnh để đạt được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn lực lượng Công an TP HCM còn có sự chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt và trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an.

Lãnh đạo TP HCM, ban giám đốc Công an TP HCM tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 3-1 vừa qua, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Công an TP HCM đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2024.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Công an TP HCM đã đạt được trong năm 2024.

Các đại biểu thực hiện chào cờ

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất cho Công an quận Bình Thạnh

Bí thư Thành ủy TP HCM trao Huân chương Chiến công Hạng Ba tặng Phòng Kỹ thuật Hình sự.

Chủ tịch UBND TP HCM và Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công Hạng Nhì, Ba cho 9 cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh 6 điểm nổi bật đã đạt được trong năm 2024 của Công an TP HCM, đó là:

Chủ động nắm tình hình, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM, ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an TP HCM theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Công an đi tham quan không gian triển lãm sách tại Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt theo đúng tiêu chí kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đây cũng là 1 trong 10 Dấu ấn nổi bật năm 2024 của TP HCM.

Tình trạng băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc được kéo giảm.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực đều đạt yêu cầu đề ra. Công tác Quản lý hành chính về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực.

Công an TP HCM đã phát huy vai trò Thường trực, tham mưu thực hiện Đề án 06/Chính phủ; tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo các tiêu chí trên lĩnh vực giao thông, phòng cháy chữa cháy; quan tâm triển khai các giải pháp căn cơ, đảm bảo công tác Quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân Chương Chiến công Hạng Nhất tặng Công an quận Bình Thạnh. Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huân chương Chiến công Hạng Ba tặng Phòng Kỹ thuật Hình sự; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đã trao Huân chương Chiến công Hạng Nhì, Ba cho 9 cá nhân thuộc Công an TP HCM.