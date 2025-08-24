6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh, CATP HCM

(NLĐO) – Ba đội bóng khách mời trong khu vực Đông Nam Á và ba đội Việt Nam sẽ cùng tranh tài ở Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 tại TP HCM.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam các cơ quan chức năng tổ chức Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 từ ngày 26 đến 30-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng II (TP HCM).

6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 - Ảnh 1.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 có 6 đội tham dự

Giải quy tụ 6 đội bóng, gồm ba đội chủ nhà là Công an nhân dân (nòng cốt là đội bóng chuyền CATP HCM), Quân Đội (đội Thể công Tân Cảng đại diện), Hà Nội (CLB Hà Nội đại diện) và ba đội khách mời là đội tuyển Bộ Công an Lào, đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia và đội tuyển Cảnh sát Indonesia.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại hai bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và hai đội xếp cuối sẽ tranh hạng 5-6. Bên cạnh giải thưởng tập thể (ba đội có thứ hạng cao nhất nhận thưởng 10.000 USD, 8.000 USD, 5.000 USD), các danh hiệu cá nhân xuất sắc cũng có phần thưởng riêng.

6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 - Ảnh 2.

Ban tổ chức họp báo giới thiệu giải tại TP HCM

Cùng với sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc đã từng hoặc đang khoác áo đội tuyển Việt Nam như Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Tú, Chế Quốc Vô Lít (CAND), Từ Thanh Thuận, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng (Quân đội)…, điều lệ giải cũng cho phép các đội tăng cường ngoại binh. 

Chính vì thế, sự hiện diện của tuyển thủ Hà Lan Ter Horst với chiều cao 2,05 m trong màu áo đội CAND, hay Henry Jose (Bộ Nội vụ Campuchia) cao 2,12 m sẽ là các điểm nhấn của giải.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng, được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên với quy mô ngày càng được mở rộng. 

Tất cả nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng công an, cảnh sát các quốc gia, tạo cơ hội tăng cường sự hiểu biết, hợp tác quốc tế trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự xã hội đồng thời thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an - cảnh sát năng động, bản lĩnh trên các phương diện.

6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 - Ảnh 3.

Đội bóng chuyền CATP HCM sẽ mang phiên hiệu Công an nhân dân tại giải

Trong vai trò hỗ trợ chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết sẽ cung cấp toàn bộ trang thiết bị tốt nhất, từ thảm đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế cho đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, video challenge eyes (mắt thần), thống kê chuyên môn…

Ban tổ chức giải sẽ mở cửa tự do để đông đảo khán giả, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đến cổ vũ cho 11 trận đấu. Bên cạnh đó, ngoài hai trận khai mạc và chung kết được phát trực tiếp trên kênh VTV 9, toàn bộ giải đấu sẽ được tiếp sóng phục vụ người hâm mộ cả nước trên hạ tầng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan

Giải bóng chuyền Quân đội ASEAN 2023: Chủ nhà Việt Nam thắng trận mở màn

Giải bóng chuyền Quân đội ASEAN 2023: Chủ nhà Việt Nam thắng trận mở màn

Bảy đội tuyển bóng chuyền quân đội Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã tham dự Giải Bóng chuyền nam quân đội ASEAN 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 10-10 tại Nhà Thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7.

Giải bóng chuyền Công an TP HCM: Chủ nhà CATP HCM đăng quang

(NLĐO) – Không có cơ hội nào để tuyển TP HCM có thể lật ngược tình thế trước một CATP HCM quá kiên cường và bản lĩnh trong trận chung kết, để rồi đội bóng chơi hay hơn đã giành chiến thắng đêm 16-8.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam về nhì SEA V.League 2025

Đòi thành công món nợ thất bại trước chính Philippines ở chặng 1 bằng chiến thắng 3-1 ở cuộc tái đấu chiều 20-7, tuyển Việt Nam đoạt ngôi nhì SEA V.League 2025

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Bộ Công an đội CATP HCM đội Thể công Tân Cảng CLB Hà Nội tuyển Bộ Công an Lào tuyển Bộ Nội vụ Campuchia tuyển Cảnh sát Indonesia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo