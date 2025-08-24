6 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và các cơ quan chức năng tổ chức Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 từ ngày 26 đến 30-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng II (TP HCM).



Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 có 6 đội tham dự

Giải quy tụ 6 đội bóng, gồm ba đội chủ nhà là Công an nhân dân (nòng cốt là đội bóng chuyền CATP HCM), Quân Đội (đội Thể công Tân Cảng đại diện), Hà Nội (CLB Hà Nội đại diện) và ba đội khách mời là đội tuyển Bộ Công an Lào, đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia và đội tuyển Cảnh sát Indonesia.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại hai bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và hai đội xếp cuối sẽ tranh hạng 5-6. Bên cạnh giải thưởng tập thể (ba đội có thứ hạng cao nhất nhận thưởng 10.000 USD, 8.000 USD, 5.000 USD), các danh hiệu cá nhân xuất sắc cũng có phần thưởng riêng.

Ban tổ chức họp báo giới thiệu giải tại TP HCM

Cùng với sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc đã từng hoặc đang khoác áo đội tuyển Việt Nam như Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Tú, Chế Quốc Vô Lít (CAND), Từ Thanh Thuận, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng (Quân đội)…, điều lệ giải cũng cho phép các đội tăng cường ngoại binh.

Chính vì thế, sự hiện diện của tuyển thủ Hà Lan Ter Horst với chiều cao 2,05 m trong màu áo đội CAND, hay Henry Jose (Bộ Nội vụ Campuchia) cao 2,12 m sẽ là các điểm nhấn của giải.

Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại quan trọng, được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên với quy mô ngày càng được mở rộng.

Tất cả nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng công an, cảnh sát các quốc gia, tạo cơ hội tăng cường sự hiểu biết, hợp tác quốc tế trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự xã hội đồng thời thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an - cảnh sát năng động, bản lĩnh trên các phương diện.

Đội bóng chuyền CATP HCM sẽ mang phiên hiệu Công an nhân dân tại giải

Trong vai trò hỗ trợ chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết sẽ cung cấp toàn bộ trang thiết bị tốt nhất, từ thảm đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế cho đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, video challenge eyes (mắt thần), thống kê chuyên môn…

Ban tổ chức giải sẽ mở cửa tự do để đông đảo khán giả, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đến cổ vũ cho 11 trận đấu. Bên cạnh đó, ngoài hai trận khai mạc và chung kết được phát trực tiếp trên kênh VTV 9, toàn bộ giải đấu sẽ được tiếp sóng phục vụ người hâm mộ cả nước trên hạ tầng số của Đài Truyền hình Việt Nam.