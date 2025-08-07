HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí tại Đà Nẵng vào diện thanh tra

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Thanh tra Đà Nẵng quyết định lập 4 đoàn công tác do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn để rà soát các dự án chậm tiến độ.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Công văn của UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, Thanh tra TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505/KH-TTCP. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết.

6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí tại Đà Nẵng vào diện thanh tra- Ảnh 1.

Hiện trạng dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày và hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15-9-2025.

6 dự án tại Đà Nẵng vào diện thanh tra

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thành lập 4 Đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn.

Cụ thể, Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra Dự án Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra Dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí tại Đà Nẵng vào diện thanh tra- Ảnh 2.

Các dự án chậm tiến độ, vướng mắc, tồn đọng bị thanh tra nhằm minh bạch trách nhiệm các bên liên quan

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, kế hoạch thanh tra yêu cầu các Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc nguyên tắc: không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra, không trùng lắp với hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Kết quả thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng trình tự pháp luật, có sự phối hợp đồng bộ với các sở, ngành liên quan.

Ngoài ra, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được giao trách nhiệm tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề theo biểu mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, tham mưu báo cáo trình UBND thành phố trước ngày 25-9-2025.

Việc triển khai cuộc thanh tra chuyên đề lần này không chỉ góp phần minh bạch hóa quá trình đầu tư công, mà còn là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển đô thị.

Qua đó, Thanh tra TP Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Tin liên quan

Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng có vị trí “kim cương”, cụ thể tại đâu?

Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng có vị trí “kim cương”, cụ thể tại đâu?

(NLĐO) – Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gồm vùng lõi và các khu đô thị phụ trợ, được bố trí tại các vị trí “kim cương”, kết nối giao thông thuận tiện.

Vingroup được huy động hàng ngàn tỉ phát triển nhà ở tại Đà Nẵng

(NLĐO) -Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư vừa được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn

Toàn cảnh 7 vị trí quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng

(NLĐO) - Bảy vị trí quy hoạch với chức năng khác nhau, tạo nên cấu trúc hoàn chỉnh cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

