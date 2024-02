6 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

Ngày 14-2, Công an TP Đà Nẵng thông tin từ ngày 8 đến 13-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người bị thương.



Kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Theo đó, CSGT Công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ... theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

CSGT - trật tự triển khai lực lượng 24/24 giờ trên các tuyến giao thông nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Từ ngày 8 đến 13-2, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng lập biên bản 754 trường hợp vi phạm giao thông, gồm 281 ô tô và 473 xe máy, trong đó có 216 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công an đã xử phạt số tiền 614 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 83 trường hợp và tạm giữ 253 phương tiện.