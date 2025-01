6 nhà đầu tư genZ hot nhất gameshow Vũ trụ đồng tiền

Nhà đầu tư genZ Lê Văn Minh

Từ hơn 25.000 sinh viên khắp cả nước, 6 gương mặt nhà đầu tư gen Z xuất sắc nhất của chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về quản lý đồng tiền và đầu tư tài chính dành cho thế hệ trẻ The moneyverse (Vũ trụ đồng tiền) đã chính thức lộ diện. 6 nhà đầu tư genz này sẽ chiến đấu tiến tới giải thưởng 1 tỉ đồng.

Trong đó, Trương Xuân Lộc (sinh viên trường đại học Kinh tế- Đại học Vinh) được gọi là "chiến binh" cầm trịch Đấu trường đầu tư. Chia sẻ về "bí kíp" thành công, chàng trai Gen Z vẫn khiêm tốn: "Với mình, mọi sự may mắn đều bắt đầu từ sự cố gắng". Hiện tại, Lộc vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

Khán giả vô cùng bất ngờ trước thông tin Chan Yee Lun bất ngờ "dẫn đầu" bảng xếp hạng bình chọn. Với ngoại hình "lạnh như băng", Yun đã trở thành "ẩn số" được mong chờ nhất tại đêm chung kết. Điều khiến nhiều người "ngả mũ thán phục" chính là việc chàng trai Malaysia này đã xuất sắc chiến thắng tại vòng thi tranh biện - yêu cầu thí sinh phải sử dụng 100% tiếng Việt. Màn thể hiện "cực đỉnh" này của Yee Lun có lẽ đến từ hơn 1 năm kinh nghiệm "chinh chiến" trong vai trò hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch viên. Không chỉ "cân" tốt ngôn ngữ, "soái ca" xứ người này còn gây ấn tượng mạnh với khả năng lập luận sắc bén.

Nhà đầu tư Đinh Tuấn Dương

Bên cạnh đó, Yee Lun còn khiến cộng đồng mạng "phát cuồng" với profile "khủng" khi tích cực tham gia các chương trình trao đổi đình đám và là thành viên CLB Sinh viên Tài Năng EIU. Chia sẻ về quan điểm sống, chàng trai tâm niệm: "The biggest risk is not taking one" (Rủi ro lớn nhất chính là không dám chấp nhận bất kỳ rủi ro nào). Bạn có nghĩ câu nói này đã phần nào lý giải cho thành công hiện tại của anh chàng không?

Bóng hồng duy nhất của chung kết The moneyverse

Đoàn Quốc Duy được mệnh danh là "Chiến thần chốt deal" đến từ VinUni. Tại Vũ trụ đồng tiền, Duy chốt được tới 2 deal "khủng": Cùng đồng đội trở thành nhân sự cho KOL Hannah Olala trong 6 tháng và nhận được 15% giá trị tiền thưởng tương lai từ chuỗi tạp hóa xanh Limart - Zerowaste. Không dừng lại ở đó, "thánh chốt deal" này còn gây "sốc" khi lần đầu livestream bán hàng đã "càn quét" luôn vị trí #TOP1 doanh thu vòng Allstar.

Nhà đầu tư sinh viên đến từ Malaysia đầy bất ngờ

Lê Văn Minh - Hotboy nghị lực "vạn người mê". Minh chia sẻ: "Từng thi trung học phổ thông quốc gia môn Anh được 2 điểm. Chưa bao giờ được học sinh giỏi trong 12 năm đi học. Xém ở lại lớp năm lớp 3, 5, 7, 9". Giữa rừng "soái ca" của Vũ trụ Đồng tiền, Huỳnh Thị Quỳnh Nga - bóng hồng duy nhất đã "làm mưa làm gió" khi liên tục giữ vững phong độ ở top đầu. Không chỉ "quậy đục nước" sân khấu Vũ trụ Đồng tiền, Quỳnh Nga còn khiến dân tình than phục khi đang đảm nhiệm hai vị trí": Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc và cán bộ Đối ngoại khách hàng tại công ty TNHH FPT IS.

Đoàn Quốc Duy

Trong khi đó, Đinh Tuấn Dương đến từ khoa Tài chính Ngân hàng có profile cực "khủng": Chủ tịch CLB Chứng khoán Học viện Tài chính, Trưởng BTC Cuộc thi Race of Finance, thí sinh vòng miền Bắc - CFA Research Challenge và kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty chứng khoán.

Chiến binh đấu trường đầu tư Trương Xuân Lộc

Trận chung kết của 6 "tổng tài" genZ này sẽ diễn ra tại đêm Chung kết The Moneyverse - Vũ trụ Đồng tiền mùa đầu tiên được phát sóng trên VTV3 lúc 14 giờ ngày chủ nhật, 12-1.