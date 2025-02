6 thanh thiếu niên đánh người, cướp tài sản

Sáng 24-2, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gồm 6 thanh thiếu niên để điều tra, xử lý về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tạ Tiến Đạt, 1 trong 6 bị can

6 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Tiến Đạt (SN 2003, trú tại tổ 5, phường Phú Khánh, TP Thái Bình; chỗ ở hiện nay tại thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư); N.T.D., L.T.K. và N.M.H. (đều SN 2009, ở TP Thái Bình); T.M.D. (SN 2008, trú tại thôn Vị Khê, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà) và Đoàn Hải Dương (SN 2007, trú tại thôn Trung Kiên, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương).

Trong số này, bị can L.T.K. thời điểm thực hiện hành vi phạm tội dưới 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; 5 bị can còn lại đều đã bị bắt để tạm giam.

Trước đó, ngày 18-2, qua công tác nghiệp vụ và nắm địa bàn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện tại khu vực sân cầu lông Minh Dương (tổ 19-20, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) xảy ra vụ việc đánh người có dấu hiệu cướp tài sản nên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn trong việc mua, bán vợt cầu lông, N.T.T. (SN 2009, trú tại tổ 14, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) sử dụng tài khoản Facebook bình luận trên nhóm "Hội cầu lông Thái Bình" với nội dung phản hồi về việc mua phải vợt cầu lông kém chất lượng của L.T.A. (SN 2007 trú tại TP Thái Bình) có tài khoản Facebook "L.T.A.".

Trong nhóm "Hội cầu lông Thái Bình" lúc này, 4 đối tượng gồm: N.M.H. sử dụng tài khoản Facebook có tên "Hải Ngô"; Tạ Tiến Đạt sử dụng tài khoản Facebook có tên "Đạt Già (Tạ Tiến Đạt)"; L.T.K. sử dụng tài khoản Facebook có tên "Lương Kiệt"; Đoàn Hải Dương sử dụng tài khoản Facebook có tên "Đoàn Dương" cùng tham gia bình luận với các nội dung trả lời, phản hồi ý kiến của Thành.

Tạ Tiến Đạt khai nhận tại cơ quan công an

Trong quá trình bình luận qua lại, do không đồng ý với ý kiến của T. nên các bên đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi rồi thách thức đánh nhau. Sau đó, 4 đối tượng hẹn T. đúng 16 giờ 30 phút ngày 9-2 đến sân cầu lông Minh Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi gặp nhau, T. nhờ N.T.D. cùng đi với mình để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Đạt rủ thêm T.M.D..

Tại sân cầu lông, do bực tức nên Đạt và Hải đã dùng thanh gậy là giá đỡ cần câu cá đánh, vụt T., tiếp đó yêu cầu T. phải trả cho Đạt số tiền 1 triệu đồng.

Đến ngày 16-2, theo lịch hẹn T. phải quay lại sân cầu lông Minh Dương để trả số tiền 1 triệu đồng cho Đạt. Do T. không đủ tiền trả, các đối tượng trong nhóm của Đạt tiếp tục đánh Thành.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.