60 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"

Tối 14-11, tại nhà hát Âu Cơ, TP Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2025.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ trao giải

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, báo chí đã, đang và sẽ mãi là người bạn đồng hành trung thực, sáng tạo và trách nhiệm của ngành, là cầu nối giúp tiếng nói của người thầy, người học, người quản lý đến gần hơn với công chúng.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải, cho biết năm 2025 đánh dấu 8 năm hành trình của Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam". Giải đã trở thành một diễn đàn uy tín, chuyên nghiệp và nhân văn, quy tụ hàng nghìn tác phẩm báo chí xuất sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong mùa giải năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5-9-2024 đến ngày 5-9-2025.

BTC trao giải nhất cho các tác giả

82 tác phẩm đã được chọn vào chung khảo. Từ những tác phẩm này, Hội đồng chung khảo đã đề xuất 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 36 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm phản ánh đậm nét về đời sống và bám sát các vấn đề thời sự của ngành Giáo dục. So với những mùa giải năm trước, số lượng đơn vị tham gia giảm do hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí nhưng số lượng bài gửi về tham dự vẫn bảo đảm sự đa dạng và phong phú, trải dài từ Bắc đến Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, Chủ tịch Hội đồng chung khảo nhận định, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" đã trở thành một biểu tượng đẹp của sự gắn kết giữa báo chí và giáo dục - nơi tôn vinh những giá trị nhân văn, lan tỏa niềm tin và khát vọng đổi mới trong toàn xã hội. Giải không chỉ là hoạt động nghề nghiệp, mà đã thực sự trở thành diễn đàn tinh thần của những người viết vì tri thức, vì con người, vì tương lai đất nước.

BTC trao giải nhì cho các tác giả

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 36 giải khuyến khích; 12 giải ba; 8 giải nhì; 4 giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.



4 giải nhất được trao tặng các tác phẩm: Loạt bài Đạo làm thầy (thể loại báo in, tác giả Lê Võ Nguyệt Thương, Lê Thị Ngọc Hương - Báo Pháp luật Việt Nam); loạt bài Nghị quyết 71 - Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu (thể loại báo điện tử, tác giả Phạm Thị Mai, Võ Hoàng Long - Báo Điện tử VietnamPlus); tác phẩm Nhân lực Việt - Khát vọng Việt (thể loại phát thanh, tác giả Nguyễn Thị Thu Lương, Trần Bá Duy, Cao Thị Phương Lan - Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) - Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm Mở lối (thể loại truyền hình, tác giả Đặng Trần Mỹ Hạnh, Dương Văn Thuân, Cao Đăng Giang - Ban Chuyên đề - Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhân vật tiêu biểu, đó là cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền - nhân vật trong tác phẩm "Cô khuyết tật dạy trò khuyết tật" (loại hình báo điện tử, Báo Cựu chiến binh Việt Nam) và tập thể thầy cô Trường Mầm non Làng Nủ - nhân vật trong tác phẩm "Phép màu ở Làng Nủ" (thể loại truyền hình - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).