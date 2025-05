61 phạm nhân ở Bình Dương đón niềm vui trong dịp đặc biệt của đất nước

Ngày 2-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 61 phạm nhân đang chấp hành án đã được đặc xá do có quá trình cải tạo tốt tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Để chuẩn bị hành trang trong ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, trước đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề, với mong muốn mỗi người khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, phấn đấu là công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Đây là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của trại giam, thể hiện sự ăn năn, hối cải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các phạm nhân được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành làm thủ tục cấp thẻ căn cước, giúp họ có thể tìm kiếm việc làm, học tập và sinh hoạt sau khi trở về địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chúc mừng các phạm nhân được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Ông căn dặn sau khi được đặc xá trở về địa phương, các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương nơi cư trú, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Các phạm nhân chưa được xét đặc xá đợt này cần tiếp tục rèn luyện, cố gắng nỗ lực hơn nữa trong lao động, cải tạo, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống.