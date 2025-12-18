Tối 18-12, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 4 với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Khánh

Theo Ban tổ chức, Giải Diên Hồng lần thứ 4 thu hút 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Qua quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khoa học và trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Tại Lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao giải A cho 5 tác giả, nhóm tác giả gồm: "Sắp xếp lại giang sơn: Quyết sách cho tăng trưởng và đổi mới" của nhóm tác giả Hạnh Nguyễn, Xuân Quảng (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam); "Quốc hội khóa XV: Một nhiệm kỳ "7 dám", "3 quyết" của nhóm tác giả Hồng Hải, Văn Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Lệ Huyền, An Bình, Minh Ngọc, Nguyễn Thị Vy (Báo Quân đội Nhân dân); "Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế" của nhóm tác giả: Cao Thắng, Hoài Sơn, Ngô Văn Khiêm, Trung Hiếu, Trường Giang (Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Tạp chí Lao động Đoàn thể, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); "Để thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh" của nhóm tác giả: Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết, Vân Hồng, Thu Thảo, Thu Huyền, Thành Trung (Đài Tiếng nói Việt Nam); "Chính quyền địa phương 2 cấp - Dấu ấn lịch sử" của nhóm tác giả: Hồ Thái, Vĩnh Lộc, Trần Long, Phú Thạnh, Quang Tiến, Tùng Lâm, Đỗ Vinh, Vân Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho 12 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam", Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm nhiều của công chúng. Ban Tổ chức Giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm Giải đánh giá cao. Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bước sang năm 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của đời sống. Đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải

Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: mỗi quyết định của Quốc hội đều phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.

Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng Đỗ Văn Chiến đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ 4.