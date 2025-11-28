7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

Ngày 28-11, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), tiến hành tái thả 7 cá thể tê tê Java (động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu) trở lại môi trường tự nhiên.

7 cá thể tê tê Java - động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu được tái thả về tự nhiên

Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, trước khi được thả lại tự nhiên, 7 cá thể tê tê Java được cơ quan chức năng giải cứu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã và chuyển giao về Cúc Phương để chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi dài hạn.

Tại Save Vietnam's Wildlife, đội ngũ cán bộ bảo tồn đã tiến hành khám sức khỏe, điều trị các vết thương và bệnh lý, đồng thời thiết lập môi trường nuôi dưỡng gần gũi với thiên nhiên, giúp chúng dần phục hồi hành vi tự nhiên.

Cá thể tê tê khi thả về với tự nhiên

"Sau thời gian dài theo dõi và chăm sóc, với nỗ lực không mệt mỏi của hàng chục con người tại Cúc Phương, tất cả đều đã đủ điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng và bản năng tự nhiên để có thể tái hòa nhập với môi trường hoang dã. Đội ngũ cán bộ thực địa đã lựa chọn kỹ lưỡng khu vực phù hợp, đảm bảo nguồn thức ăn phong phú, nơi trú ẩn an toàn và khả năng thích nghi cao nhất để tái thả"- đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương thông tin.

Cũng theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, hoạt động tái thả tê tê Java lần này không chỉ nhằm bảo tồn một loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trong việc giữ gìn thiên nhiên và môi trường sống cho các loài hoang dã, trách nhiệm trong việc góp phần phục hồi quần thể loài tại các cánh rừng Việt Nam.

Vườn quốc gia Bạch Mã được chọn để tái thả 7 cá thể tê tê