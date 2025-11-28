HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vừa phối hợp tái thả về tự nhiên 7 cá thể động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu

Ngày 28-11, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), tiến hành tái thả 7 cá thể tê tê Java (động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu) trở lại môi trường tự nhiên.

7 con vật bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu được thả về tự nhiên - Ảnh 1.

7 cá thể tê tê Java - động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu được tái thả về tự nhiên

Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, trước khi được thả lại tự nhiên, 7 cá thể tê tê Java được cơ quan chức năng giải cứu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã và chuyển giao về Cúc Phương để chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi dài hạn.

Tại Save Vietnam's Wildlife, đội ngũ cán bộ bảo tồn đã tiến hành khám sức khỏe, điều trị các vết thương và bệnh lý, đồng thời thiết lập môi trường nuôi dưỡng gần gũi với thiên nhiên, giúp chúng dần phục hồi hành vi tự nhiên.

7 con vật bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu được thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Cá thể tê tê khi thả về với tự nhiên

"Sau thời gian dài theo dõi và chăm sóc, với nỗ lực không mệt mỏi của hàng chục con người tại Cúc Phương, tất cả đều đã đủ điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng và bản năng tự nhiên để có thể tái hòa nhập với môi trường hoang dã. Đội ngũ cán bộ thực địa đã lựa chọn kỹ lưỡng khu vực phù hợp, đảm bảo nguồn thức ăn phong phú, nơi trú ẩn an toàn và khả năng thích nghi cao nhất để tái thả"- đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương thông tin.

Cũng theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, hoạt động tái thả tê tê Java lần này không chỉ nhằm bảo tồn một loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trong việc giữ gìn thiên nhiên và môi trường sống cho các loài hoang dã, trách nhiệm trong việc góp phần phục hồi quần thể loài tại các cánh rừng Việt Nam.

7 con vật bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu được thả về tự nhiên - Ảnh 3.

Vườn quốc gia Bạch Mã được chọn để tái thả 7 cá thể tê tê

Tê tê Java (Manis Javanica) thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam. Đây là loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu và được Sách đỏ IUCN xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Trong đó, tê tê Java thuộc phụ lục I của Công ước quốc tế CITES, cấm buôn bán xuyên quốc gia và khai thác từ tự nhiên. Tuy vậy, hiện nay, các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.

Tin liên quan

Điều thú vị về loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Điều thú vị về loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Chuột đá Trường Sơn, từng bị cho là tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước, lần đầu được ghi nhận sống trong tự nhiên qua ảnh bẫy tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

6 loài cây hạt trần quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại 1 khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Đây là nhóm cây hạt trần quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở mức quốc tế được ghi nhận tại một khu rừng thuộc xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa.

Loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" bất ngờ xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Một loài chuột được cho là tuyệt chủng từ kỷ Miocen - cách đây hơn 11 triệu năm bất ngờ được ghi nhận rõ nét qua bẫy ảnh tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

động vật hoang dã bảo tồn động vật Vườn Quốc Gia Cúc Phương bảo tồn động vật hoang dã nguy cơ tuyệt chủng TÊ TÊ JAVA đe dọa tuyệt chủng
