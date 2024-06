Chiều 20-6, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP HCM) cho biết bệnh nhân N.T.H (61 tuổi, ở Cà Mau) đến khám trong tình trạng mũi bị co rút, bít lỗ thở, chỉ phải thở bằng đường miệng. Trước đó, bà H. đi làm đẹp nâng mũi tại nhiều cơ sở làm đẹp (đặt sóng nhân tạo, sụn, cấy mỡ tự thân) và đã qua 7 lần chỉnh sửa nhưng vẫn thất bại và phải chịu đựng khốn khổ suốt hơn 20 năm qua với chiếc mũi biến dạng.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu mũi và đường thở cho bệnh nhân

"Ở lần sau cùng, sau cấy mỡ nâng mũi được 1 năm thì chiếc mũi ngày càng co rút biến dạng, đặc biệt là 2 lỗ mũi ngày càng khít lại khiến việc thở của tôi càng vô cùng khó khăn" - bà H. kể.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho biết đây là một trường hợp mũi bị biến dạng phức tạp, mô sẹo được hình thành co cứng do can thiệp phẫu thuật quá nhiều lần. Đầu mũi co rút, trụ mũi sụp hoàn toàn, sụn vách ngăn vẹo lệch nên phải tái cấu trúc toàn bộ mũi. Đồng thời, cơ địa của bệnh nhân không hợp với vật liệu sụn nhân tạo nên phải thay thế bằng sụn sườn tự thân.

Qua hơn 5 giờ, ê kíp phẫu thuật đã cắt đoạn sườn, gọt vỏ sụn sườn hóa thạch, tái tạo lỗ thở mới.

"Cái khó ở ca bệnh này chính là sụn sườn xơ cứng, hóa đá nên việc lấy sụn sườn và sử dụng để tạo dựng thành trụ mũi rất khó. Chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian để giữ, kẹp và gọt vỏ sụn sườn, tránh cho sụn bị bung, gãy. Sau mổ, dáng mũi sẽ cải thiện 50%-60% song quan trọng là trả lại đường thở tự nhiên cho người bệnh" - bác sĩ Tú Dung thông tin thêm.