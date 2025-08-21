HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

7 nam sinh rủ nhau tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Tuấn Minh

(NLĐO)- Buổi chiều, 7 nam sinh tuổi từ 14-16 tuổi ở Thanh Hóa đã rủ nhau đi xe đạp điện xuống biển Hải Tiến tắm, không may 2 em bị sóng cuốn mất tích.

Tối 21-8, tin từ UBND xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 1 trong 2 em nhỏ bị sóng cuốn mất tích khi xuống khu vực bãi biển trước Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) tắm trong chiều cùng ngày.

7 nam sinh rủ nhau xuống biển tắm, 2 em bị sóng cuốn mất tích - Ảnh 1.

Khu vực biển Hoằng Tiến, nơi nhóm 7 nam sinh rủ nhau tắm biển khiến 2 em bị sóng cuốn mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-8, có 7 nam sinh ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (từ 14-16 tuổi) rủ nhau đi xe đạp điện xuống Khu du lịch Flamingo Hải Tiến để tắm biển.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút, trong lúc tắm biển do sóng to nên T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010); L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

Thấy vậy, đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn và cứu được N.Đ.T. vào bờ an toàn, trong khi 2 nam sinh T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

7 nam sinh rủ nhau xuống biển tắm, 2 em bị sóng cuốn mất tích - Ảnh 2.

Khu vực biển nơi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 1 nam sinh bị sóng cuốn mất tích vào lúc 20 giờ cùng ngày

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Hoằng Tiến, lực lượng Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ tối cùng ngày, thi thể 1 nam sinh đã được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nam sinh vào bờ để nhận dạng, đồng thời tổ chức tìm kiếm người còn lại.

    Thông báo