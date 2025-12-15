Tòa án nhân dân khu vực 1 - tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm 7 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khoảng 23 giờ phút ngày 24-7, tại khu vực trước cửa quán karaoke P.T. (thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Đống Văn Dương đã có hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ chị P.T.T..

Khi bị chị T. và chị N.T.H., N.T.M.T. phản ứng, Dương cùng 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Thủy, Hoàng Văn Hiền, Tô Văn Đại, Nguyễn Văn Bệ và Phạm Anh Hùng đã có hành vi chửi bới, rồi dùng tay, chân, ví da đánh, gây thương tích cho 3 cô gái trên.

Kết quả giám định tổn thương cơ thể xác định, chị P.T.T. bị tổn hại 2% cơ thể, chị N.T.M.T. và N.T.H. tổn hại 1% cơ thể.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đống Văn Dương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Bệ, Tô Văn Đại, Hoàng Văn Hiền, Trần Văn Thủy và Phạm Anh Hùng cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị tuyên phạt 9 tháng tù giam và 30 tháng án treo, tổng hình phạt 39 tháng tù.