HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

7 người đàn ông sàm sỡ, hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke lĩnh án

Tr.Đức

(NLĐO)- Trêu ghẹo, sàm sỡ chị T. nhưng bị phản ứng, 7 người đàn ông đã chửi bới, dùng tay, chân, ví da đánh, gây thương tích cho chị T. cùng 2 người bạn.

Tòa án nhân dân khu vực 1 - tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm 7 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

7 Người đàn ông sàm sỡ , hành hung 3 cô gái trước quán karaoke Phantom lãnh án - Ảnh 1.

7 bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khoảng 23 giờ phút ngày 24-7, tại khu vực trước cửa quán karaoke P.T. (thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Đống Văn Dương đã có hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ chị P.T.T.. 

Khi bị chị T. và chị N.T.H., N.T.M.T. phản ứng, Dương cùng 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Thủy, Hoàng Văn Hiền, Tô Văn Đại, Nguyễn Văn Bệ và Phạm Anh Hùng đã có hành vi chửi bới, rồi dùng tay, chân, ví da đánh, gây thương tích cho 3 cô gái trên.

Kết quả giám định tổn thương cơ thể xác định, chị P.T.T. bị tổn hại 2% cơ thể, chị N.T.M.T. và N.T.H. tổn hại 1% cơ thể.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân.

7 Người đàn ông sàm sỡ , hành hung 3 cô gái trước quán karaoke Phantom lãnh án - Ảnh 2.

Các đối tượng trêu ghẹo, hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke Phantom

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đống Văn Dương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Bệ, Tô Văn Đại, Hoàng Văn Hiền, Trần Văn Thủy và Phạm Anh Hùng cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị tuyên phạt 9 tháng tù giam và 30 tháng án treo, tổng hình phạt 39 tháng tù.

Tin liên quan

Xác minh vụ người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ở TP HCM

Xác minh vụ người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ở TP HCM

(NLĐO) - Video ghi lại cho thấy người đàn ông áo trắng bị hành hung đến bê bết máu.

Lấy lời khai nhóm người khiến người đàn ông áo trắng đổ máu ở quán karaoke

(NLĐO) - Xuất phát từ mâu thuẫn bằng lời nói, người đàn ông áo trắng bị nhóm người đánh bị thương.

Gây náo loạn quán karaoke ở TP HCM, người đàn ông bị bắt khi về quê thăm bạn gái

(NLĐO) - Trong lúc về quê Gia Lai thăm bạn gái, đối tượng gây náo loạn tại quán karaoke ở TP HCM đã bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế.

sàm sỡ gây rối trật tự công cộng đánh phụ nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo