7 thanh thiếu niên mang hung khí diễu phố bị khởi tố

Ngày 13-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với 7 "quái xế" về hành vi Gây rối trật tự công cộng.



Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn T. (17 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Chí Th., Trần Quốc V. (cùng 17 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (18 tuổi), Nguyễn Thành Chung (19 tuổi, cùng trú Sóc Sơn) và Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, trú Thái Nguyên).

Theo Công an TP Hà Nội, đêm 19-10, Vũ Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Nguyễn Văn T. đến Hồ Tây chơi. Nghe lời rủ rê của bạn, T. chạy xe máy đi đến quán nhà Tuấn Anh ở Phù Lỗ (Sóc Sơn) thì gặp Chiến, Chung. Sau đó, cả nhóm chạy xe đến khu vực Hồ Tây.

Tiếp đó, khoảng 2 giờ ngày 20-10, cả nhóm mang theo tuýp sắt gắn dao, rủ nhau đi chơi tiếp ở Phổ Yên (Thái Nguyên). Cả nhóm này di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí, đi theo đường quốc lộ 3 đến quảng trường TP Phổ Yên, gây mất an ninh trật tự.

Đến tối 21-10, T. tiếp tục được Nguyễn Anh Tuấn rủ đi chơi bi da. Trên đường đi, T. gặp Chiến cũng đang đến nhà Tuấn.

Sau đó, các thanh thiếu niên này đi đến quán bida ở Tiên Dược (Sóc Sơn) thì gặp Việt, Thanh.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm tiếp tục mang theo tuýp sắt gắn dao, chạy xe máy tốc độ cao ở các tuyến đường trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã điều tra, tiến hành triệu tập các thanh thiếu niên trên đến trụ sở làm việc. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố 7 bị can nêu trên.