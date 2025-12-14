HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

7 thay đổi nhỏ nhưng “đáng tiền” trên iPhone khi lên iOS 26.2

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Sau thời gian thử nghiệm với các bản Beta dành cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.2 và iPadOS 26.2 cho người dùng toàn cầu.

Không tạo ra cú "lột xác" về giao diện như phiên bản trước, iOS 26.2 tập trung hoàn thiện trải nghiệm, bổ sung tính năng hữu ích và tinh chỉnh sâu hơn ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass.

Đáng chú ý, người dùng châu Âu nay có thể sử dụng Dịch trực tiếp với AirPods, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Hàn, Trung Quốc…

7 tính năng nổi bật của iOS 26.2 trên iPhone:

1. Nhắc việc kèm báo thức

Với iOS 26.2, người dùng giảm nguy cơ bỏ lỡ các lời nhắc quan trọng nhờ tính năng nhắc việc kèm báo thức.

Khi tạo nhắc việc và bật chế độ khẩn cấp, đến thời điểm đã đặt, iPhone sẽ phát âm báo như báo thức thông thường, kèm tùy chọn tạm hoãn hoặc tắt.

img

Ảnh: MacRumors

2. AirDrop thuận tiện hơn với người lạ

Apple đã đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu với những người không có trong danh bạ. Thay vì phải thêm liên hệ hoặc mở chế độ chia sẻ cho mọi người trong thời gian ngắn, người dùng có thể tạo một mã và chia sẻ cho đối phương.

Sau khi kết nối, hai bên có thể chia sẻ dữ liệu trong vòng 30 ngày, trong khi vẫn giữ cài đặt chỉ chia sẻ với danh bạ.

img

Ảnh: MacRumors

3. Tinh chỉnh hiệu ứng Liquid Glass

iOS 26.2 bổ sung thanh điều chỉnh cho phép người dùng tùy biến độ trong suốt của đồng hồ trên màn hình khóa.

Đồng thời, Apple áp dụng hiệu ứng giao diện mới cho công cụ cân bằng trong ứng dụng đo lường, giúp trải nghiệm hình ảnh được đồng bộ hơn trên toàn hệ thống.

img

Nguồn: MacRumors

4. Nâng cấp ứng dụng Podcast

Ứng dụng Podcast được bổ sung tính năng tự động chia nội dung theo từng phần khi nhà sản xuất không thiết lập sẵn.

Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các đường dẫn trang web được nhắc đến trong chương trình, cũng như các podcast khác xuất hiện trong nội dung.

img

Ảnh: MacRumors

5. Điều chỉnh cách đánh giá giấc ngủ

Apple tinh chỉnh hệ thống chấm điểm giấc ngủ để phản ánh sát thực tế hơn. Theo đó, người dùng cần đạt mức điểm cao hơn mới được xếp loại xuất sắc, trong khi các điểm thấp được phân loại rõ ràng hơn so với trước đây.

img

Ảnh: MacRumors

6. Bổ sung bảng biểu trong ứng dụng Freeform

iOS 26.2 cho phép tạo bảng trực tiếp trong ứng dụng Freeform. Người dùng có thể thay đổi kích thước bảng, thêm hàng hoặc cột một cách linh hoạt.

Đây là cải tiến mang tính thực dụng, hữu ích cho việc ghi chú, lập kế hoạch hoặc phác thảo ý tưởng.

img

Nguồn: MacRumors

7. Tinh gọn điều hướng trong Apple News

Ứng dụng tin tức của Apple được bổ sung các lối tắt ở đầu màn hình, giúp truy cập nhanh vào các chuyên mục như thể thao, câu đố, chính trị hay ẩm thực.

Dù thay đổi không lớn, nhưng giúp người dùng tìm nội dung mong muốn nhanh và thuận tiện hơn.

img

Ảnh: 9to5Mac

Nhìn chung, iOS 26.2 tập trung hoàn thiện trải nghiệm, sửa lỗi và tối ưu tính năng thay vì tạo ra thay đổi mang tính đột phá.

Tuy vậy, với nhiều cải tiến nhỏ nhưng thiết thực, đây vẫn là bản cập nhật đáng để người dùng iPhone cài đặt.

