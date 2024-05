71 suất quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân khó khăn tại Duy Xuyên

Sáng 3-5, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động và khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi huyện Duy Xuyên - năm 2024.



Ông Trần Phước Phương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên phát biểu phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho biết "Tháng Công nhân" là một trong những hoạt động của tổ chức Công đoàn, là ngày hội lớn của công nhân lao động được tổ chức định kỳ hàng năm theo Thông báo số 77-TB/TW, ngày 24-2-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Mục tiêu của Tháng Công nhân là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Nguyễn Quang Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên (ảnh trên) và ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động

"Tháng Công nhân là dịp để khẳng định những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân thế giới và công nhân Việt Nam trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng chính là điều kiện để tổ chức Công đoàn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế" – ông Quang chia sẻ.

Theo ông Trần Phước Phương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên, trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh đó là sự vào cuộc và triển khai thực hiện đồng bộ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và của toàn xã hội.

Lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và LĐLĐ huyện tặng biểu trưng biểu dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vì sự nghiệp Công đoàn và vì người lao động

Công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ từng bước đi vào nề nếp, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ được nâng cao; các doanh nghiệp đã từng bước quan tẩm đầu tư cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động…

Trao quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động gặp khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên

"Việc phối hợp triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động giữa các cấp, các ngành chặt chẽ, hiệu quả. Năng lực mạng lưới làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được cải thiện rõ rệt đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà" – ông Phương cho biết.

Lãnh đạo UBND và LĐLĐ huyện Duy Xuyên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia dự thi An toàn vệ sinh viên giỏi huyện Duy Xuyên năm 2024

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã trao 71 suất quà hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao 39 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao 32 suất (mỗi suất 500.000 đồng).

Một tiết mục dự thi của Công ty TNHH MTV SedoVinako

LĐLĐ huyện cũng đã trao bảng biểu dương các doanh nghiệp đã có thành tích đóng góp vì sự nghiệp Công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Duy Xuyên.