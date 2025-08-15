76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

Ngày 15-8, bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, cho biết bệnh viện hiện đang thiếu máu trầm trọng để cung cấp cho 76 cơ sở y tế tại khu vực Tây Nam bộ.

"Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận 12.000-14.000 đơn vị máu/tháng từ những người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, bệnh viện chỉ nhận khoảng 5.000 đơn vị máu/tháng. Nguồn máu thiếu nên bệnh viện chỉ ưu tiên máu cho các ca cấp cứu" – bác sĩ Phú nói.

Người dân Cần Thơ hiến máu tình nguyện

Theo bác sĩ Phú, những năm trước, bệnh viện gặp tình trạng thiếu túi máu, còn hiện nay sau sáp nhập, chưa kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã - phường, thành phố nên gặp khó trong kêu gọi người dân hiến máu.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ đã gửi nhiều công văn đến Sở Y tế, UBND TP Cần Thơ để kiện toàn ban chỉ đạo nêu trên; đồng thời liên hệ với các trường đại học, cao đẳng, lực lượng công an… kêu gọi tình nguyện hiến máu.

Bác sĩ Phú cho hay theo lịch thì trong tháng 8 và tháng 9 này, nhiều đơn vị, tổ chức ở tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký hiến máu tình nguyện với tổng nguồn dự kiến thu được hơn 5.000 đơn vị máu.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) vừa có thư ngỏ gửi toàn thể người dân trong tỉnh về việc kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện. Theo thư ngỏ, "Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là đơn vị tuyến cuối điều trị các ca bệnh nặng trong tỉnh nhưng hiện đang thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng. Trong khi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân cấp cứu, phẫu thuật, tai nạn cần truyền máu để giành lại sự sống. Mỗi đơn vị máu hiến tặng là cơ hội hồi sinh cho nhiều người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trân trọng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Địa điểm tiếp nhận tại Khoa Huyết học - Miễn dịch của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, sáng từ 7-11 giờ, chiều từ 13-17 giờ".



