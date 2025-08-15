76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Sở Y tế TP Cần Thơ vận động người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 15-8, bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, cho biết bệnh viện hiện đang thiếu máu trầm trọng để cung cấp cho 76 cơ sở y tế tại khu vực Tây Nam bộ. 

"Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận 12.000-14.000 đơn vị máu/tháng từ những người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, bệnh viện chỉ nhận khoảng 5.000 đơn vị máu/tháng. Nguồn máu thiếu nên bệnh viện chỉ ưu tiên máu cho các ca cấp cứu" – bác sĩ Phú nói.

76 cơ sở y tế thiếu máu trầm trọng, chỉ ưu tiên trường hợp cấp cứu - Ảnh 1.

76 cơ sở y tế thiếu máu trầm trọng, chỉ ưu tiên trường hợp cấp cứu - Ảnh 2.

Người dân Cần Thơ hiến máu tình nguyện

Theo bác sĩ Phú, những năm trước, bệnh viện gặp tình trạng thiếu túi máu, còn hiện nay sau sáp nhập, chưa kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã - phường, thành phố nên gặp khó trong kêu gọi người dân hiến máu.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ đã gửi nhiều công văn đến Sở Y tế, UBND TP Cần Thơ để kiện toàn ban chỉ đạo nêu trên; đồng thời liên hệ với các trường đại học, cao đẳng, lực lượng công an… kêu gọi tình nguyện hiến máu.

Bác sĩ Phú cho hay theo lịch thì trong tháng 8 và tháng 9 này, nhiều đơn vị, tổ chức ở tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký hiến máu tình nguyện với tổng nguồn dự kiến thu được hơn 5.000 đơn vị máu.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) vừa có thư ngỏ gửi toàn thể người dân trong tỉnh về việc kêu gọi tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo thư ngỏ, "Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là đơn vị tuyến cuối điều trị các ca bệnh nặng trong tỉnh nhưng hiện đang thiếu hụt nguồn máu nghiêm trọng. Trong khi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân cấp cứu, phẫu thuật, tai nạn cần truyền máu để giành lại sự sống. Mỗi đơn vị máu hiến tặng là cơ hội hồi sinh cho nhiều người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trân trọng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Địa điểm tiếp nhận tại Khoa Huyết học - Miễn dịch của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, sáng từ 7-11 giờ, chiều từ 13-17 giờ".


Tin liên quan

Ứng dụng giọt máu vàng giúp TP HCM không còn lo thiếu máu dịp Tết Nguyên đán

Ứng dụng giọt máu vàng giúp TP HCM không còn lo thiếu máu dịp Tết Nguyên đán

(NLĐO) - Trước đây, mỗi dịp lễ, Tết tại TP HCM luôn gặp tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng ứng dụng "Giọt máu vàng" nỗi lo thiếu máu đã được giải toả

Hàng loạt bệnh viện phía Nam thiếu máu, do đâu?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng việc thiếu máu ở Cần Thơ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ chủ yếu do vướng mắc liên quan đến đấu thầu tại địa phương

Ăn thịt trộn bột màu làm nem rán, 2 mẹ con thiếu máu nặng

(NLĐO) - Sau khi ăn thịt trộn với bột màu thực phẩm mua ở chợ, 2 mẹ con ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng do tan máu

Cần Thơ thiếu máu hiến máu tình nguyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo