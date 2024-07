8 nhân viên ngân hàng, trong đó có thai phụ, nghi ngộ độc khí CO

(NLĐO) – Đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh suốt đêm, 4 người trong gia đình ở TP Long Xuyên (An Giang) bị ngộ độc khí CO. Hậu quả, 1 cháu bé 2 tuổi tử vong và 3 người đang được cấp cứu.