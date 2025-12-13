HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

8 vận động viên Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sự việc 8 vận động viên bị ngộ độc thực phẩm làm dấy lên nhiều lo ngại về khâu chăm sóc sức khỏe cho các đoàn thể thao tại SEA Games 33

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, tối 12-12, lực lượng cứu hộ tỉnh Chonburi đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp và nhanh chóng đưa 8 vận động viên (gồm 2 nữ, 6 nam) đến Bệnh viện Chonburi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy. Đây đều là những vận động viên của nước chủ nhà đã thi đấu ở các môn thể thao được tổ chức tại Chonburi, bao gồm dù lượn, trượt ván nước và một số môn thể thao mạo hiểm khác.

8 vận động viên Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Nhóm vận động viên Thái Lan nhập viên khẩn cấp vì ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Khaosod)

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận trong bối cảnh SEA Games 33 đang diễn ra tại xứ sở chùa vàng. Nhiều nghi vấn ban đầu cho rằng các vận động viên bị ngộ độc thực phẩm vì sử dụng thức ăn do ban tổ chức đại hội cung cấp.

Tuy nhiên, PGS-TS Sermsak Sumanon, trưởng bộ phận y tế của Đoàn Thể thao Thái Lan, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này. 

Ông Sumanon khẳng định sự việc trên không bắt nguồn từ thức ăn hay nước uống do ban tổ chức SEA Games cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, nhóm vận động viên nêu trên đã sử dụng bữa trưa đóng hộp tại một khách sạn không nằm trong hệ thống đối tác chính thức của ban tổ chức SEA Games, trước khi di chuyển vào khu lưu trú dành cho các đoàn tham dự đại hội vào ngày 11-12.

8 vận động viên Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

Suất ăn trưa của đội tuyển nữ futsal Việt Nam do ban tổ chức cung cấp

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cả 8 vận động viên đã ổn định và họ được phép trở lại khách sạn do ban tổ chức bố trí. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên trong phần còn lại của SEA Games 33.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống và sinh hoạt của vận động viên, đặc biệt trong giai đoạn thi đấu khắc nghiệt tại một sự kiện thể thao lớn như SEA Games.

10 cầu thủ ngộ độc thực phẩm, U23 Việt Nam tổn thất lớn khi "chạm trán" Thái Lan

10 cầu thủ ngộ độc thực phẩm, U23 Việt Nam tổn thất lớn khi "chạm trán" Thái Lan

(NLĐO) - Ngay trước giờ thi đấu với U23 Thái Lan, khoảng 10 cầu thủ bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ đã cho dùng thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Cầu thủ Arsenal bị ngộ độc thực phẩm ở Trung Quốc

(NLĐO) - Hàng loạt cầu thủ Arsenal đã bị ngộ độc thực phẩm khi du đấu ở Trung Quốc. Dù vậy, họ vẫn vượt qua khó khăn để đánh bại Bayern Munich ở trận mở màn ICC 2017 tối 19-7.

11 cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm

11 cầu thủ SHB Đà Nẵng đã dần hồi phục sức khỏe sau khi bị ngộ độc thực phẩm vào chiều 13-4, phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An trong tình trạng nôn mửa, đau bụng... Trận đấu giữa đội này và SLNA trên sân Vinh buộc phải tạm hoãn lại.

