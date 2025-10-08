80% bệnh không lây nhiễm bắt nguồn từ thói quen thuở nhỏ

Ngày 8-10, tại hội nghị khoa học nhi khoa Hà Nội, PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết các bệnh không lây nhiễm (NCDs) như tim mạch, ung thư, tiểu đường, hen suyễn và rối loạn tâm thần đang gia tăng nhanh ở trẻ em. Đây không còn là "bệnh của người lớn" như trước đây.

Các chuyên gia nhi khoa cảnh báo bệnh không lây nhiễm có xu hướng gia tăng ở trẻ em

Trên toàn cầu, NCDs gây ra 74% số ca tử vong (khoảng 41 triệu người mỗi năm), trong đó 17 triệu ca tử vong sớm (dưới 70 tuổi) có nguồn gốc từ các yếu tố nguy cơ hình thành từ thời thơ ấu. Tại Việt Nam, NCDs là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, chiếm tới 78% tổng số ca tử vong.

Theo PGS Điển, xu hướng trẻ hóa NCDs đang rõ rệt với khoảng 124 triệu trẻ 5–19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì, tăng gấp 10 lần so với năm 1975. Khoảng 80% ca bệnh NCDs ở người lớn bắt nguồn từ thói quen không lành mạnh thời thơ ấu như ăn uống thiếu khoa học, ít vận động hoặc hút thuốc thụ động.

Ông nhấn mạnh, trẻ em chiếm một phần ba dân số thế giới nhưng thường bị bỏ sót trong chính sách y tế về NCDs. Trong khi các bệnh này thường tác động lẫn nhau, ví dụ tiểu đường có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm. Vì vậy, cần có sự phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, tài chính, lao động và xã hội.

Để kiểm soát hiệu quả NCDs ở trẻ, PGS Điển cho rằng cần điều trị liên tục suốt vòng đời, bởi nhiều bệnh khởi phát từ nhỏ như tiểu đường type 1, tim bẩm sinh hay động kinh, đòi hỏi theo dõi đến tuổi trưởng thành.

Ông cũng nhấn mạnh, phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố then chốt, do NCDs thường ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan như thần kinh, nội tiết, tâm lý và vận động.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị cho việc chăm sóc tại nhà và cộng đồng thông qua đào tạo cha mẹ, nhà trường, và hỗ trợ kỹ thuật, y tế từ xa.

Nhiều bệnh không lây nhiễm ở trẻ cần được điều trị và theo dõi suốt vòng đời. Ảnh minh hoạ

Cảnh báo nguy cơ từ các dịch bệnh mới nổi và tái nổi, GS-TS Phạm Nhật An, Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết y tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là tình trạng kháng kháng sinh và biến đổi gen khiến vi khuẩn, virus "lẩn tránh" hệ miễn dịch.

Ông nhận định, biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa khiến dịch bệnh lan rộng như đậu mùa khỉ, Chikungunya, trong khi tỉ lệ tiêm chủng giảm và phong trào "anti-vắc-xin" gia tăng làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, ho gà, bạch hầu, sốt xuất huyết, lao và viêm não...