80 năm rực rỡ chiến công

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tận tụy, quả cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.



Những chiến tích vang dội

Với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), khi nhận được mệnh lệnh là nhanh chóng lên đường phá án, mang lại bình yên cho người dân

Một trong những chiến công xuất sắc của Công an TP Huế là phá chuyên án lớn về ma túy đầu năm 2019.

Từ vụ đột kích quán bar...

Đêm 26-1-2019, nhằm ngày 21 tháng chạp năm Kỷ Hợi, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ đột kích quán bar Vegas. Lúc này, quán bar có 262 khách, phần lớn là những "cậu ấm cô chiêu".

Tại hiện trường, công an phát hiện 18 bàn có chất ma túy, thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy dạng khay. Qua test nhanh, 100 người dương tính với chất ma túy, gồm 92 khách và 8 nhân viên quán bar.

Đây là vụ phát hiện số lượng người sử dụng ma túy lớn nhất tính đến thời điểm ấy tại Thừa Thiên - Huế. Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn: Ai cung cấp ma túy cho quán bar này?

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ trả lời bằng được câu hỏi nêu trên. Chuyên án 911 TT được xác lập, do đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Phó Chánh án TAND Tối cao), làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ phận kỹ thuật hình sự lập tức bắt tay vào việc phân tích các mẫu ma túy thu ở quán bar Vegas và xác định chính xác thành phần đặc tính, làm cơ sở đấu tranh với các đối tượng. Cuối cùng, manh mối được hé mở - một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn đã lộ diện.

Thượng tá Phạm Trung Chính, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đấu tranh mở rộng chuyên án, công an xác định ma túy bán tại các vũ trường và cho người nghiện ở Huế chủ yếu vận chuyển từ nơi khác đến. Cụ thể, một nhóm đối tượng đã vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào phía Nam tiêu thụ, không chỉ ở Huế mà còn có thể tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liền chỉ đạo một tổ trinh sát lập tức lên đường ra Điện Biên. Nhiệm vụ của các anh là nắm rõ hoạt động, phương thức, thủ đoạn của băng nhóm chuyên vận chuyển ma tuý vào Huế.

Nguyễn Hoàng Tâm - kẻ cướp ngân hàng năm 2016 (thứ 2 từ phải sang) - khi bị công an bắt giữ. Ảnh: QUANG NHẬT

Bí mật trong chiếc xe tang

Ngày 1-2-2019, tức 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi, một nhà xe ở Điện Biên nhận được đề nghị chở "bộ hài cốt" vào Huế. Người thuê vận chuyển "hài cốt" là Quàng Văn Tiến (SN 1996; trú tỉnh Điện Biên). Đi cùng Tiến trên chuyến xe này là Lường Văn Thành (SN 2001, trú tỉnh Điện Biên). Thành là một học sinh THPT vừa thi xong học kỳ, được Tiến hứa trả 50 triệu đồng để thực hiện chuyến đi.

Lúc 16 giờ ngày 1-2-2019, chiếc xe tang nghi ngút khói hương rời Điện Biên hướng về miền Trung. Mỗi khi dừng lại dọc đường, những người trên xe đều thắp hương khấn vái rồi rải vàng mã. Ngay khi chiếc xe vừa xuất phát, tại phòng họp của Ban Chỉ đạo Chuyên án 911 TT, không khí trở nên khẩn trương.

Hàng loạt giả định được Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyên án 911 TT đặt ra gần như vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Thời gian xác lập chuyên án quá gấp, không thể xác minh hết các nguồn thông tin cũng như khó lường hết những tình huống có thể xảy ra.

"Lúc đó, ban giám đốc công an tỉnh và ban chỉ đạo chuyên án đặt quyết tâm phải phá án sớm, ngay trước Tết. Thời điểm thích hợp đã đến, tất cả biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã điều tra cặn kẽ; xác định được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này" - thượng tá Phạm Trung Chính nhớ lại

Khi chiếc xe tang vừa tới cuối địa phận tỉnh Quảng Trị, đoạn giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2 chiếc ô tô khác đi cùng chiều bất ngờ xuất hiện. Một chiếc đi trước, một chiếc theo sau, luôn giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện.

Đến 13 giờ 50 phút hôm sau - 28 tháng chạp, chiếc xe tang chạy qua cầu Phú Xuân, tiến vào đường Lê Lợi ngay trung tâm TP Huế. Một trong 2 chiếc ô tô nêu trên chạy vượt lên, cố tình va quệt khiến chiếc xe tang khựng lại. Tài xế xe tang mở cửa bước xuống, tranh cãi đúng sai. Ngay tức khắc, hàng chục trinh sát ập tới, khống chế những người trên xe tang, bao gồm Tiến và Thành. Số lượng ma túy phát hiện trên xe thuộc loại lớn nhất từ trước đến thời điểm ấy ở Thừa Thiên - Huế: 70 gói với 14.000 viên ma túy tổng hợp, giấu trong chiếc tiểu sành.

Một tình tiết phát sinh khiến cả ban chỉ đạo chuyên án, điều tra viên lẫn trinh sát đều thắc thỏm không yên: Kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa sa lưới. Sau khi làm rõ kẻ chủ mưu, một tổ trinh sát được điều động phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Quàng Thị In (SN 1967) - mẹ ruột Tiến.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vây ráp chiếc xe tang, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy liên quan quán bar Vegas vào cuối năm 2019. Ảnh: NHẬT HỒNG

Phá nhiều vụ án chưa có tiền lệ

Hình thành từ các đội trinh sát địa bàn, sau đó là Đội Hình cảnh thuộc các Ban Trị an dân cảnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Hàng trăm vụ án với hàng loạt băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm đã bị triệt phá, trong đó nhiều chuyên án, vụ án chưa có tiền lệ trên cả nước.

Chẳng hạn, năm 2014, một đường dây sử dụng công nghệ cao truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do Nguyễn Đức Nhật, trú tại tỉnh Bình Dương, cầm đầu đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, triệt phá. Vụ án đã gây rúng động dư luận thời điểm bấy giờ.

Với thủ đoạn lập trang web và thuê hơn 500 server ở nước ngoài, Nhật cùng hơn 500 đối tượng trong và ngoài nước đã đưa lên hơn 1 triệu file phim "cấp 3" và hàng loạt file phần mềm vi phạm bản quyền, thu lợi 132 tỉ đồng.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ lập nên chiến công vang dội, bắt giữ kẻ cướp ngân hàng Nguyễn Hoàng Tâm (trú tại TP Đà Nẵng). Vụ việc này cũng gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2016.

Trước đó, chiều 6-12-2016, Tâm đi mô tô, mang súng xông vào trung tâm giao dịch thuộc một chi nhánh ngân hàng ở TP Huế. Lúc này, tại trung tâm chỉ có 4 nhân viên và 1 bảo vệ. Tâm ra tay rất nhanh, chỉ trong 12 giây đã cướp 725 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an), đã nhanh chóng đến hiện trường. Ông chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để truy bắt đối tượng.

Sau 12 ngày đêm tập trung điều tra, truy tìm, với tinh thần quyết tâm cao độ cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân, ngày 18-12-2016, đối tượng gây án đã sa lưới pháp luật. "Đây là chiến công của nhân dân" - đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định với báo chí sau đó.

Một chiến công đáng nhớ khác là vào giữa tháng 5-2020, từ đơn trình báo của nạn nhân ở Huế bị lừa đảo chiếm đoạt 3,9 tỉ đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lần tìm manh mối. Sau đó, công an đã vén mở một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô rất lớn, do 7 đối tượng nước ngoài cấu kết với 4 người Việt Nam thực hiện.

Với thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo, nhắn tin làm quen với nạn nhân - chủ yếu là phụ nữ, sau đó hứa hẹn yêu đương, gửi quà tặng hay rủ rê góp vốn đầu tư kinh doanh, các đối tượng đã dẫn dụ hàng trăm người sập bẫy. Chúng đã chiếm đoạt tài khoản của nhiều người với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng người nước ngoài thực hiện đầu tiên trên cả nước bị lực lượng công an phát hiện và triệt phá. Kết thúc chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tỉ lệ phá án rất cao Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế - cho biết trong giai đoạn 2020-2025, tỉ lệ điều tra phá án hằng năm của đơn vị đều đạt trên 75%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Theo đại tá Hồ Xuân Phương, công tác điều tra, xử lý tội phạm được cơ quan điều tra các cấp thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Mọi nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận, xử lý, với tỉ lệ giải quyết hằng năm đạt trên 90%.

(Còn tiếp)