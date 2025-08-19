80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (*): Điểm tựa bình yên

Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19.8.1945 - 19.8.2025), lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã khẳng định vai trò là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trải qua biết bao khó khăn, thử thách, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Nhiều chiến công lừng lẫy

Trong bài 80 năm - Vinh quang CAND Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng CAND - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lịch sử của CAND Việt Nam là lịch sử anh hùng, truyền thống của CAND Việt Nam là vẻ vang, thành tích của CAND Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ngay khi mới ra đời, cũng như trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, lực lượng CAND luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các lực lượng, các ngành, các cấp, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lực lượng CAND đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, CAND đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, không ngừng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

"Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND đều luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân. Đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, hy sinh thân mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngày đêm tận tụy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi chiến công, thành tích, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được tôn trọng; tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân được bảo vệ, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân; xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân" - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Trong bài viết "80 năm CAND Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch nước Lương Cường, cho biết trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng hy sinh, hơn 5.000 chiến sĩ đã hiến dâng một phần xương máu, hàng trăm cán bộ bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn dã man. Trong đó, có nhiều tấm gương chiến công bất diệt, để lại sự khâm phục, tự hào trong Nhân dân, như: Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu; Anh hùng Nguyễn Thị Lợi; Anh hùng, liệt sĩ Bùi Thị Cúc; Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Hoàng...

Ngày nay, đất nước đã hòa bình, thống nhất nhưng hằng ngày trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ CAND vẫn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến và sẵn sàng hy sinh để cuộc sống của Nhân dân được bình yên, hạnh phúc. Hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Nhân dân, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định truyền thống vẻ vang "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp và thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng CAND đã 5 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.

Lực lượng CAND diễu binh tại sự kiện “Ngày hội vì thủ đô bình yên”

Trách nhiệm nặng nề, vinh quang

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trách nhiệm của lực lượng CAND rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang. Lực lượng CAND phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, cùng với Quân đội nhân dân và ngành ngoại giao làm nòng cốt, cung cấp sự bảo đảm vững chắc, môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Theo đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, không ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân, sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Bên cạnh đó, toàn lực lượng Công an phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu "Công an của ta là CAND, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc"; quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Lực lượng CAND thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân; quan tâm chăm lo, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành "điểm tựa bình yên của nhân dân"...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tăng cường các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự. Thực hiện tốt phương châm "an ninh chủ động", phòng ngừa, kịp thời xử lý các nguy cơ, yếu tố có thể gây mất ổn định từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng các xã không ma túy, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma túy, không tội phạm, làm nền tảng xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa, tỉnh xã hội chủ nghĩa.

Cơ quan tham mưu chiến lược Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ, Người Phát ngôn Bộ Công an - cho biết trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm bảo vệ, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền; tham mưu các chủ trương, biện pháp đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng sau khi đất nước thống nhất; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự..., góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đặc biệt những năm gần đây, lực lượng CAND đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hoạch định, xây dựng các chủ trương, giải pháp chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "Khác với trước đây, an ninh để phát triển; trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển", lực lượng CAND tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác tham mưu theo hướng chủ động, "đi bước trước", nhất là triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

