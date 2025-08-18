80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (*): Không khoan nhượng với tội phạm

Trong bối cảnh việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng, Công an tỉnh Phú Thọ đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, triệt phá hàng loạt đường dây vi phạm. Các chuyên án triệt phá loại tội phạm này tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, thu giữ hàng trăm tấn bột nêm, bột canh, dầu ăn... (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Trong đó, công an tỉnh đã khởi tố 11 vụ án liên quan hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Điển hình là cuối tháng 4-2025, Công an tỉnh Phú Thọ đột kích khám xét xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Famimoto Việt Nam, phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn bột ngọt, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả cùng 84 tấn phụ gia, hơn 1,5 triệu vỏ bao bì...

Công an tỉnh Phú Thọ xác định từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Công ty Famimoto Việt Nam đã cung cấp ra thị trường khoảng 2.800 tấn hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, bột canh với số tiền thu được khoảng 79 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Một chuyên án khác liên quan Công ty CP Dược phẩm Santex (xã Bình Minh, TP Hà Nội) cũng được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Công an đã phát hiện doanh nghiệp này sản xuất 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả và gần 77.000 lít dung dịch. Công an tỉnh xác định từ năm 2018 đến khi bị phát hiện, Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Santex, cùng đồng phạm đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Còn tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), lực lượng trinh sát phát hiện thịt trâu đông lạnh nhập từ Ấn Độ không rõ nguồn gốc rồi "phù phép" thành "thịt trâu gác bếp Hà Giang" để tung ra thị trường. Khám xét kho hàng, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt heo, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi, 3 tấn thịt trâu sấy khô, 3,4 tấn thịt heo sấy khô cùng nhiều bao bì giả mạo.

Một vụ án khác xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm FUSI cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố cùng 3 đối tượng liên quan. Bước đầu, công an xác định doanh nghiệp này có hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Tang vật thu giữ gồm 716.000 viên nén, 1.800 lít dung dịch và 31,7 kg bột cùng nhiều sản phẩm được giám định là giả, trị giá trên 875 triệu đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá nhiều chuyên án lớn về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy.

Trong đó, nổi bật là Chuyên án B716, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can có hành vi sử dụng mạng internet để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, tính chất phức tạp và nghiêm trọng.

Với Chuyên án TX 1116, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 6 đối tượng; thu 300 bánh heroin, 8,8 kg ma túy đá. Với Chuyên án 853T, công an đã triệt phá đường dây ma túy do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu, mua bán 2.728 bánh heroin, 258,8 kg thuốc phiện...

Mới đây, giữa tháng 7-2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, công an địa phương này đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Nhóm tội phạm này hoạt động dưới hình thức mua bán tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỉ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định thành công của các chuyên án nêu trên gắn liền với sự quan tâm kịp thời từ cấp trên; sự chỉ đạo và phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự giúp đỡ của người dân tỉnh Phú Thọ.

Năm năm qua, nhờ đạt được nhiều thành tích xuất sắc, Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập, 12 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Lao động, 310 Huân chương Chiến công; 17 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu anh hùng. Năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Chiến công nối tiếp chiến công đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ. Đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm nguy hiểm, Công an tỉnh Phú Thọ xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống 80 năm rực rỡ chiến công của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-8