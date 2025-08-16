80 năm rực rỡ chiến công (*): Phá "ổ vũ khí" lớn nhất nước

Từ các vụ giải quyết mâu thuẫn, gây án bằng súng, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang, đã điều tra, kiên trì lần theo dấu vết, từng bước bóc gỡ những lớp vỏ ngụy trang của một đường dây ngầm hoạt động liên tỉnh.

Lần theo dấu vết

Vào cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ) xuất hiện các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng tự chế để gây án, giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các tụ điểm tệ nạn xã hội tại Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên và một số huyện lân cận gây hoang mang trong dư luận.

Khám phá một số vụ án, công an thu giữ được tang vật là những khẩu súng quân dụng được chế tạo tinh vi. Từ những manh mối này, lúc đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phân công, giao nhiệm vụ cho thượng tá Trương Sa My - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành rà soát, lần theo dấu vết của nhóm tội phạm chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Qua rà soát, các trinh sát Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng do Dương Minh Tuấn (biệt danh Ba Teo, SN 1992; thường trú khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Nhận định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn chưa từng có, liên quan nhiều đối tượng, nhiều nhóm tội phạm ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh, thượng tá Trương Sa My đã trực tiếp tham mưu Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

"Ngày 22-8-2022, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giao tôi trực tiếp chỉ huy 6 mũi trinh sát phối hợp cùng các lực lượng tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 12 đối tượng, triệu tập làm việc 16 đối tượng liên quan, trong đó có đối tượng cầm đầu Dương Minh Tuấn. Ngay chiến dịch đầu tiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 84 khẩu súng các loại, 341 viên đạn các loại, 365 ống kim loại, một số công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là thu giữ 1 máy tiện chuyên dụng cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng" - thượng tá Trương Sa My kể.

Với vai trò trực tiếp chỉ đạo phá án, thượng tá Trương Sa My được trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba. (Ảnh do Công an tỉnh An Giang cung cấp)

Cho đến thời điểm bị bắt, Dương Minh Tuấn đã rao bán các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng cho khoảng 20 đối tượng trên địa bàn trong tỉnh. Trong khi đó, đồng bọn của Tuấn là vợ chồng Cao Văn Hoài - Võ Ngọc Trăm đã bán 71 khẩu súng cho 62 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đặt mua súng, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội Zalo, Facebook có nguồn gốc từ TP HCM và đưa số vũ khí này về tỉnh Kiên Giang cũ. Các đối tượng trong đường dây được tổ chức chặt chẽ, mỗi người đảm nhận một vai trò: mua linh kiện; chế tạo súng trong xưởng cơ khí "bình phong"; phân phối hàng qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin mã hóa. Mỗi chuyến hàng được ngụy trang thành thiết bị cơ khí, vận chuyển qua nhiều khâu trung gian để tránh bị phát hiện. Bọn chúng còn thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận hàng, đồng thời sử dụng các dịch vụ giao hàng nhận tiền thông qua shipper để qua mặt công an.

Xuất sắc phá chuyên án

Qua công tác điều tra mở rộng, ban chuyên án xác định đối tượng "đầu trên" cung cấp súng cho Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trăm và Dương Minh Tuấn là Vũ Thị Diệp (SN 1990; quê quán xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng; nay là xã Tân Minh, TP Hải Phòng) nên lập tức cử trinh sát theo dõi hành tung đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại Củ Chi, TP HCM.

Ngày 15-9-2022, phát hiện thông tin đối tượng Vũ Thị Diệp bán 100 cây đao, kiếm cho một đối tượng tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (nay là phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), thượng tá Trương Sa My đề xuất giám đốc Công an tỉnh cho bố trí, bắt giữ đối tượng mua và tàng trữ số vũ khí trên là Lê Đức Thành để khai thác. Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ 100 cây đao cùng nhiều tang vật khác.

Suốt nhiều tháng, trinh sát bí mật thâm nhập, thu thập chứng cứ, nhiều đêm trắng ém quân ở những bãi đất hoang, các kho chứa cách xa khu dân cư. Mỗi thông tin thu được đều được kiểm chứng kỹ lưỡng và tuyệt mật, bởi chỉ một sơ suất có thể khiến cả chuyên án bị lộ, các đối tượng sẽ lập tức xóa dấu vết.

Nhiều tập thể và cá nhân Công an tỉnh An Giang được tuyên dương vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phá chuyên án. (Ảnh do Công an tỉnh An Giang cung cấp)

Qua gần 2 tháng xác minh, ban chuyên án đã có đủ cơ sở xác định Diệp là đầu mối quan trọng. Ngày 15-10-2022, phát hiện Diệp đang chỉ đạo đồng bọn mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một đối tượng tại TP Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, ban chuyên án phối hợp Cục CSHS và Công an tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP HCM) tiến hành bắt, khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh (SN 1997) tại một nhà trọ ở phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số tang vật.

Từ thông tin khai thác nhanh đối tượng Đặng Văn Tỉnh, thượng tá Trương Sa My phân công một tổ trinh sát đi đến tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, bắt, khám xét chỗ ở của Đặng Quốc Huân (SN 1995) và Đặng Quốc Ánh (SN 1994) đang tạm trú tại một căn hộ trên đường Trần Nhật Duật nối dài, thuộc phường Phước Hòa, TP Nha Trang cũ. Tang vật thu giữ gồm 229 khẩu súng các loại, 455 bình khí nén, 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện khác.

Huân khai nhận làm đại lý cho Diệp để bán súng và các linh kiện ra các tỉnh khu vực miền Trung và miền Tây Nam Bộ. "Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy đủ cơ sở để tiến hành bắt Diệp nên tôi cùng một tổ trinh sát và điều tra viên quyết định ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Vũ Thị Diệp tại Củ Chi, TP HCM, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan vụ án" - thượng tá Trương Sa My nói.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 25-10-2022, ban chuyên án phối hợp với Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cũ tiến hành kiểm tra nhà ông Võ Văn Đen (cha ruột của Võ Ngọc Trăm), phát hiện 51 khẩu súng các loại.

Chuyên án khép lại với hàng chục đối tượng bị bắt và truy tố, toàn bộ số vũ khí bị thu giữ, ngăn chặn nguy cơ gieo rắc chết chóc ra cộng đồng.

Phía sau chiến công ấy là lòng quả cảm, sự mưu trí và cả đối mặt với hiểm nguy của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để giữ bình yên cho xã hội, nhân dân.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), ngày 9-7 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) và cá nhân thượng tá Trương Sa My nhận Huân chương Chiến công hạng ba. Ngoài ra, có 6 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 tập thể và 11 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; 31 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-8