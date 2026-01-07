80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam

Sáng 6-1, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội (QH), Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngày 6-1-1946 là mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, QH đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc. Điểm lại các dấu ấn quan trọng của từng nhiệm kỳ QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, QH khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Lễ kỷ niệm vào sáng 6-1. Ảnh: HỒ LONG

Đặc biệt, QH đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ. QH đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi đại biểu QH (ĐBQH) thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng.

Chủ tịch QH nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đất nước đòi hỏi QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội 14 của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH Khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch QH tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; cùng với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, QH Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng QH xứng đáng là QH của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, QH Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị - pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. QH luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), 100 năm thành lập nước (1945-2045), Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để hiện thực hóa khát vọng đó, theo Tổng Bí thư, vai trò của QH trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một QH bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực.

Trong bối cảnh đó, QH cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gợi mở một số định hướng cụ thể, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng QH thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. QH cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng thời, đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn "xây" với "chống", lấy "xây" là căn bản, lâu dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của QH. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, minh bạch; đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Biểu tượng của niềm tin và hy vọng Thay mặt các ĐBQH trẻ phát biểu, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn Đại biểu QH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng, cho biết từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam đến hôm nay là hành trình 80 năm liên tục của dân chủ, của niềm tin và của khát vọng độc lập, phát triển. Ngọn lửa dân chủ được thắp lên từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ấy sẽ tiếp tục được các thế hệ đại biểu hôm nay và mai sau gìn giữ, bồi đắp, để QH Việt Nam mãi mãi là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là sự tri ân quá khứ, quan trọng hơn còn là dịp khơi dậy khát vọng tương lai. Thế hệ đại biểu trẻ mong muốn được góp phần vào hành trình ấy bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến, để QH không chỉ là biểu tượng của quyền lực Nhà nước, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng.



