850 VĐV tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao phường Chợ Quán

Sáng 2-11, tại Công viên Âu Lạc, UBND phường Chợ Quán long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Chợ Quán lần I năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, hướng tới chào mừng Đại hội Thể dục thể thao TP HCM và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.



Biểu diễn võ thuật chào mừng đại hội

Đây là sự kiện hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nghi thức rước đuốc khai mạc đại hội

Ban tổ chức đại hội đã long trọng tổ chức nghi thức rước đuốc truyền thống từ Bia tưởng niệm Nhà đèn Chợ Quán về địa điểm khai mạc, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Ba VĐV tiêu biểu trưởng thành từ địa phương gồm Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Lê Bảo Trân và Nguyễn Phước Uy Lân trao đuốc lại cho ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường để thắp sáng đài lửa.

Ộng Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chủ tịch UBND phường, nhận vinh dự thắp sáng đài lửa đại hội

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào môn thi đấu đầu tiên là chạy việt dã. Kéo dài suốt tháng 11-2025, Đại hội bao gồm 12 môn tranh tài, thu hút hơn 850 VĐV thuộc 55 đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu phố và phường bạn.

Việt dã - Môn thi đấu mở màn đại hội

Đại hội Thể dục Thể thao phường Chợ Quán lần thứ I năm 2025 là dịp để tổng kết, biểu dương lực lượng vận động viên phong trào, đồng thời phát động mạnh mẽ tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng phường "Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình vì hạnh phúc nhân dân".