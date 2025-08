98% dòng thuế nội khối ASEAN đã xóa bỏ, mở ra cơ hội lớn cho hàng Việt

Chiều ngày 31-7, C asean Vietnam tổ chức buổi chia sẻ: "C asean Vietnam 2025: Việt Nam trong ASEAN 2", tại Hà Nội.



Đại diện Bộ Công Thương cho biết ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba toàn cầu của Việt Nam

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 đến 28-7-2025) và ngày kỷ niệm thành lập ASEAN (8-8-1967 đến 8-8-2025), nhằm cùng nhìn lại hành trình hội nhập đầy ý nghĩa của Việt Nam trong hiệp hội và thảo luận về những định hướng phát triển trong tương lai.

Bà Lê Thị Mai Anh, Trưởng Phòng Đông Nam Á, Nam Á và Hợp tác khu vực, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), cho biết ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba toàn cầu của Việt Nam, với hơn 98% dòng thuế nội khối đã được xóa bỏ và lợi thế xuất siêu bền vững tại các thị trường láng giềng, ASEAN đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu vào khu vực.

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN đạt gần 84 tỉ USD, khẳng định vai trò chiến lược của khu vực này trong xuất khẩu và hội nhập của Việt Nam.

Trước những thách thức về rào cản kỹ thuật, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thương mại và logistics, thúc đẩy thương mại số với ASEAN, đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện các FTA và chuẩn hóa hàng hóa, mở rộng hợp tác song phương linh hoạt hơn, qua đó định vị Việt Nam là trung tâm thương mại năng động trong ASEAN.

Tận dụng dòng thuế ASEAN nâng cao vị thế thương mại toàn cầu

Trong khi đó, PGS-TS Lê Bộ Lĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, nhấn mạnh việc gia nhập ASEAN là quyết định tạo bước ngoặt nâng cao vị thế quốc gia. Với phương châm "chủ động, tích cực và có trách nhiệm", Việt Nam đã biến hội nhập ASEAN thành động lực phát triển và nâng cao vị thế quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm nguồn cung cấp mới bên ngoài Trung Quốc.

PGS-TS Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh cơ hội đến từ việc tận dụng áp lực cải cách thể chế từ cạnh tranh ASEAN để hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực thông qua RCEP.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Đông Nam Á, Tây Á và Nam Á, Cục Đối ngoại, Bộ Công an, dù tình hình khu vực và thế giới liên tục biến động, ASEAN vẫn giữ được sự đoàn kết, thống nhất và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Trong quá trình đó, Việt Nam không chỉ là thành viên tích cực mà còn đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, đặc biệt là trong đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.