Á hậu Lệ Hằng động viên bệnh nhân bạch biến

Chương trình kỷ niệm ngày Bạch biến thế giới (25-6), đồng thời giới thiệu bộ ảnh "Ô cửa và Bầu trời" với sự góp mặt của các bệnh nhân bạch biến thuộc dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai", diễn ra tại Đường sách TP HCM, sáng 22-6.



Chương trình do Phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare phối hợp cùng Chi Hội Bệnh nhân Bạch biến Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ TP HCM, Đoàn trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.

Á hậu Lệ Hằng tham gia chương trình

Á hậu Lệ Hằng (hàng sau, từ phải sang) cùng thành viên Ban Tổ chức chương trình trao quà biểu trưng cho 15 thành viên của bộ ảnh đã và đang được điều trị miễn phí tại Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare

Á hậu Lệ Hằng tham gia cắt băng khai mạc triển lãm bộ ảnh tại Đường sách TP HCM. Triển lãm kéo dài từ ngày 22-6 đến hết ngày 25-6

Đây là hoạt động diễn ra thường niên nhằm kết nối, giao lưu giữa cộng đồng người bệnh bạch biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Với thông điệp chính "Hiểu biết, tôn trọng và yêu thương", chương trình mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh bạch biến.

Xóa bỏ rào cản và sự kỳ thị đối với người mắc bệnh bạch biến thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng. Từ đó giúp các bệnh nhân vượt qua mặc cảm về ngoại hình, nhìn nhận và trân trọng những giá trị đặc biệt của bản thân.

Á hậu Lệ Hằng mặc giản dị, tươi tắn tham gia chương trình. Cô trao tặng quà biểu trưng của chương trình cho các bệnh nhân bạch biến tham gia thực hiện bộ ảnh "Ô cửa và bầu trời". Cô cũng cắt băng khai mạc triển lãm bộ ảnh trên sân khấu chương trình.

Lệ Hằng là người mẫu người Việt Nam, từng đạt giải Quán quân Elite Model Look Việt Nam mùa đầu tiên 2014 và danh hiệu Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trong đó có các hoạt động đồng hành, chia sẻ, động viên các bệnh nhân bạch biến những năm qua.

Phát biểu tại chương trình, Thạc sĩ - bác sĩ Hà Thanh Đạt - Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP HCM, Bí thư Đoàn trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết: "Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn góp phần tuyên truyền những kiến thức về bạch biến, lan tỏa các thông điệp tích cực về sự yêu thương trong cuộc sống, khẳng định tinh thần "Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng" của đội ngũ y bác sĩ trẻ".

Đại diện đơn vị tổ chức, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi - Nhà sáng lập Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare, giới thiệu về bộ ảnh "Ô cửa và Bầu trời": "Bộ ảnh đặc biệt "Ô cửa và Bầu trời" được thực hiện tại Bảo tàng TP HCM với sự góp mặt của 15 thành viên nổi bật của dự án "Xóa bớt - Vẽ tương lai" cũng là một trong những trọng tâm mà Medcare dành nhiều tâm huyết để thực hiện".

Chương trình thuộc khuôn khổ dự án cộng đồng The Better Look do Medcare triển khai trong nhiều năm qua.

Các thành viên trong bộ ảnh ảnh "Ô cửa và Bầu trời" (áo trắng, hàng thứ 2)



Hành trình điều trị của Bé Minh Thư và cha - một câu chuyện truyền cảm hứng về tình thương và sự nỗ lực

Đại diện đơn vị tổ chức, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi - Nhà sáng lập Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare phát biểu.

BS CKI Nguyễn Xuân Quang Huy chia sẻ về hành trình 7 năm triển khai dự án cộng đồng Better Look, khám và điều trị miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước