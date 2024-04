An Thu An, nữ ca sĩ từng giành giải nhì Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian, ra mắt MV đầu tay mang tên "Tứ thân". Ca khúc lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc dân gian Bắc bộ với cách phối khí mới mẻ, hiện đại, tiết tấu nhanh, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Đây là sáng tác được nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác riêng cho nữ ca sĩ.



Á quân Sao Mai Thu An không ngại bị so sánh với Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh

Theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại, An Thu An mong muốn chinh phục được khán giả trẻ và lưu giữ nét đẹp của các chất liệu âm nhạc dân gian. Nữ ca sĩ không ngại bị so sánh với các nữ ca sĩ từng thành công ở thể loại này như Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy và tin rằng việc sử dụng vũ đạo của mình góp phần tạo nên sự khác biệt cho tác phẩm.

MV "Tứ thân" được quay tại sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ (Quốc Oai, Hà Nội) mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

Khác với nhiều ca sĩ dân gian thường chọn các đạo diễn ngoài Bắc để quay MV, An Thu An đã mời ekip trong Nam để thực hiện MV "Tứ thân". Đạo diễn Vũ Hồng Thắng là cái tên quen thuộc gắn với những MV triệu view của các ngôi sao như Hà Anh Tuấn (See, Sing, Share), Hòa Minzy (Rời bỏ, Chấp nhận), Hương Tràm (Ngốc), Đức Phúc (Ta còn yêu nhau, Hết thương cạn nhớ), Chi Pu (Cung đàn vỡ đôi), Quân A.P (Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về)...

An Thu An từng đoạt giải Người đẹp Tài năng và lọt vào top 10 cuộc thi Người đẹp Hoa Lư (Hoa khôi tỉnh Ninh Bình) khi vừa tròn 18 tuổi.

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, An Thu An rất có lợi thế khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là Bắc Bộ. Được đào tạo thanh nhạc bài bản tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, nữ ca sĩ có thể xử lý cả những tác phẩm khó hát, hài hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc.

MV "Tứ thân" là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong dự án âm nhạc mang tên An của nữ ca sĩ ra mắt trong năm 2024. Trong vai trò giám đốc âm nhạc của dự án, nhạc sĩ Lê Anh Thủy chia sẻ, anh có tham vọng xây dựng hình ảnh An Thu An là một ca sĩ dòng nhạc dân gian thế hệ mới với các phần phối khí trẻ trung, bắt tai và mang nhiều màu sắc của âm nhạc hiện đại.