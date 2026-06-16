Ả Rập Saudi thêm lần nữa khiến đại diện Nam Mỹ trầy trật

Ả Rập Saudi đã gây sốc khi đánh bại Argentina trong trận đấu mở màn World Cup 2022. Bốn năm sau, họ lại dẫn trước Uruguay, một đối thủ cũng đến từ Nam Mỹ tại World Cup 2026.

Khác với nhận định một chiều từ ban đầu, Hassan Al Tambakti mở tỉ số từ cú đá bồi sau tình huống phạt góc và thủ môn Mohammed Al-Owais xuất thần giúp Ả Rập Saudi một lần nữa để lại "cái dớp" cho đại diện Nam Mỹ.

Đại diện châu Á mở tỉ số

Hiệp 1 khép lại với lợi thế bất ngờ dành cho Ả Rập Saudi, dù Uruguay mới là đội kiểm soát bóng vượt trội với 59%. Đại diện Nam Mỹ cầm bóng nhiều hơn, thực hiện 287 đường chuyền so với 204 của đối thủ, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Trong thế trận tưởng chừng lép vế, Ả Rập Saudi lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Đại diện châu Á tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,93, gần gấp ba lần Uruguay (0,39), đồng thời sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất hiệp đấu. Đội bóng áo xanh lá cũng hưởng tới 4 quả phạt góc và liên tục gây sóng gió từ các tình huống cố định.

Sau quãng đầu khá tẻ nhạt, trận đấu chỉ thực sự nóng lên từ giữa hiệp một khi hai thủ môn liên tiếp phải trổ tài cứu thua. Muslera có pha phản xạ xuất thần ở phút 37 để từ chối cú dứt điểm cận thành của Al Amri, nhưng đến phút 41, thủ thành kỳ cựu người Uruguay không thể cứu nguy lần thứ hai. Từ quả phạt góc thứ tư của Ả Rập Saudi, Al Amri nhanh chân đá bồi mở tỉ số 1-0 cho đại diện châu Á.

Uruguay kết thúc hiệp đấu với số cú sút ngang bằng đối thủ (5 lần), nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội thực sự rõ rệt nào. Ngược lại, Ả Rập Saudi cho thấy sự sắc bén đáng ngạc nhiên và tạm dẫn trước đầy xứng đáng sau 45 phút đầu tiên.

Araujo tỏa sáng gỡ hòa, Mohammed Al-Owais gồng mình giữ lại 1 điểm

Bị dẫn bàn từ cuối hiệp 1, Uruguay bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm bàn gỡ và nhanh chóng gia tăng sức ép lên phần sân Ả Rập Saudi. HLV Marcelo Bielsa thực hiện những điều chỉnh nhân sự khi rút Darwin Nunez khỏi sân, giúp đại diện Nam Mỹ chơi trực diện và tốc độ hơn.

Sức ép của Uruguay ngày càng lớn khi Federico Vinas liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương bằng các pha không chiến. Tuy nhiên, thủ môn Mohammed Al-Owais tiếp tục trở thành chốt chặn tin cậy nhất của đại diện châu Á với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Nhìn vào thống kê, Uruguay hiện thực hóa ý đồ tấn công bằng 23 lần dứt điểm, gấp gần 5 lần hiệp 1.

Phút 61, Uruguay ở rất gần bàn gỡ hòa. Manuel Ugarte tung cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm buộc Al-Owais phải chạm tay cứu thua trước khi bóng dội cột dọc bật ra. Đó cũng là khoảnh khắc tiêu biểu cho sự thiếu may mắn của đội bóng áo xanh.

Trong khoảng 20 phút giữa hiệp, Uruguay gần như áp đảo hoàn toàn. Valverde, Araujo và Canobbio liên tục khoan phá hai cánh, đẩy Ả Rập Saudi lùi sâu về chống đỡ. Phút 80, Uruguay cuối cùng cũng phá vỡ được sự kiên cường của Ả Rập Saudi.

Từ quả tạt bên cánh trái, Vinas đánh đầu khiến Al Owais không thể bắt dính bóng, trước khi Maxi Araujo ập vào vô-lê cận thành gỡ hòa 1-1, sau nhiều sức ép liên tục mà đại diện Nam Mỹ tạo ra từ đầu hiệp hai.

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại Uruguay vẫn không thể có thêm bàn thắng nào khi Mohammed Al-Owais xuất sắc chống đỡ cầu môn Ả Rập Saudi. Trong trận đấu này, thủ môn 34 đã nhiều lần cản phá xuất thần và có đến 8 lần cứu thua sau 28 cú dứt điểm của đại diện Nam Mỹ.

Chung cuộc, Ả Rập Saudi buộc Uruguay chia điểm trong ngày ra quân. Ở cặp đấu cùng bảng H, Tây Ban Nha bị Cabo Verde cầm hòa 0-0, giúp đại diện châu Á và Uruguay đứng đầu bảng đấu sau lượt đầu tiên.