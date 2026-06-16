Ả Rập Saudi thêm lần nữa khiến đại diện Nam Mỹ trầy trật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
World Cup 2026

Ả Rập Saudi thêm lần nữa khiến đại diện Nam Mỹ trầy trật

Quốc An

(NLĐO) - Ả Rập Saudi đã có trận ra quân khá thuận lợi khi mở tỉ số dẫn bàn trước Uruguay và kiên cường giữ lại 1 điểm trước đại diện Nam Mỹ ở World Cup 2026.

Ả Rập Saudi đã gây sốc khi đánh bại Argentina trong trận đấu mở màn World Cup 2022. Bốn năm sau, họ lại dẫn trước Uruguay, một đối thủ cũng đến từ Nam Mỹ tại World Cup 2026.

Khác với nhận định một chiều từ ban đầu, Hassan Al Tambakti mở tỉ số từ cú đá bồi sau tình huống phạt góc và thủ môn Mohammed Al-Owais xuất thần giúp Ả Rập Saudi một lần nữa để lại "cái dớp" cho đại diện Nam Mỹ.

Đại diện châu Á mở tỉ số

Hiệp 1 khép lại với lợi thế bất ngờ dành cho Ả Rập Saudi, dù Uruguay mới là đội kiểm soát bóng vượt trội với 59%. Đại diện Nam Mỹ cầm bóng nhiều hơn, thực hiện 287 đường chuyền so với 204 của đối thủ, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Ả Rập Saudi - Ảnh 1.

Trong thế trận tưởng chừng lép vế, Ả Rập Saudi lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Đại diện châu Á tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,93, gần gấp ba lần Uruguay (0,39), đồng thời sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất hiệp đấu. Đội bóng áo xanh lá cũng hưởng tới 4 quả phạt góc và liên tục gây sóng gió từ các tình huống cố định.

Sau quãng đầu khá tẻ nhạt, trận đấu chỉ thực sự nóng lên từ giữa hiệp một khi hai thủ môn liên tiếp phải trổ tài cứu thua. Muslera có pha phản xạ xuất thần ở phút 37 để từ chối cú dứt điểm cận thành của Al Amri, nhưng đến phút 41, thủ thành kỳ cựu người Uruguay không thể cứu nguy lần thứ hai. Từ quả phạt góc thứ tư của Ả Rập Saudi, Al Amri nhanh chân đá bồi mở tỉ số 1-0 cho đại diện châu Á.

Ả Rập Saudi - Ảnh 2.

Uruguay kết thúc hiệp đấu với số cú sút ngang bằng đối thủ (5 lần), nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội thực sự rõ rệt nào. Ngược lại, Ả Rập Saudi cho thấy sự sắc bén đáng ngạc nhiên và tạm dẫn trước đầy xứng đáng sau 45 phút đầu tiên.

Araujo tỏa sáng gỡ hòa, Mohammed Al-Owais gồng mình giữ lại 1 điểm

Bị dẫn bàn từ cuối hiệp 1, Uruguay bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm bàn gỡ và nhanh chóng gia tăng sức ép lên phần sân Ả Rập Saudi. HLV Marcelo Bielsa thực hiện những điều chỉnh nhân sự khi rút Darwin Nunez khỏi sân, giúp đại diện Nam Mỹ chơi trực diện và tốc độ hơn.

Sức ép của Uruguay ngày càng lớn khi Federico Vinas liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương bằng các pha không chiến. Tuy nhiên, thủ môn Mohammed Al-Owais tiếp tục trở thành chốt chặn tin cậy nhất của đại diện châu Á với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Nhìn vào thống kê, Uruguay hiện thực hóa ý đồ tấn công bằng 23 lần dứt điểm, gấp gần 5 lần hiệp 1.

Phút 61, Uruguay ở rất gần bàn gỡ hòa. Manuel Ugarte tung cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm buộc Al-Owais phải chạm tay cứu thua trước khi bóng dội cột dọc bật ra. Đó cũng là khoảnh khắc tiêu biểu cho sự thiếu may mắn của đội bóng áo xanh.

Ả Rập Saudi - Ảnh 3.

Trong khoảng 20 phút giữa hiệp, Uruguay gần như áp đảo hoàn toàn. Valverde, Araujo và Canobbio liên tục khoan phá hai cánh, đẩy Ả Rập Saudi lùi sâu về chống đỡ. Phút 80, Uruguay cuối cùng cũng phá vỡ được sự kiên cường của Ả Rập Saudi.

Từ quả tạt bên cánh trái, Vinas đánh đầu khiến Al Owais không thể bắt dính bóng, trước khi Maxi Araujo ập vào vô-lê cận thành gỡ hòa 1-1, sau nhiều sức ép liên tục mà đại diện Nam Mỹ tạo ra từ đầu hiệp hai.

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại Uruguay vẫn không thể có thêm bàn thắng nào khi Mohammed Al-Owais xuất sắc chống đỡ cầu môn Ả Rập Saudi. Trong trận đấu này, thủ môn 34 đã nhiều lần cản phá xuất thần và có đến 8 lần cứu thua sau 28 cú dứt điểm của đại diện Nam Mỹ.

Chung cuộc, Ả Rập Saudi buộc Uruguay chia điểm trong ngày ra quân. Ở cặp đấu cùng bảng H, Tây Ban Nha bị Cabo Verde cầm hòa 0-0, giúp đại diện châu Á và Uruguay đứng đầu bảng đấu sau lượt đầu tiên.

Tin liên quan

Lukaku tái xuất, Bỉ thoát hiểm trước Ai Cập

Lukaku tái xuất, Bỉ thoát hiểm trước Ai Cập

(NLĐO) - Được đánh giá cao hơn nhưng tuyển Bỉ chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Ai Cập ở trận mở màn bảng G đầy khó khăn.

Tây Ban Nha không thắng nổi Cape Verde: Kết quả không tưởng!

(NLĐO) - World Cup 2026 đã có trận hòa không bàn thắng đầu tiên, Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 trong trận đấu của bảng H, lúc 23 giờ ngày 15-6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (16-6)

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 16-6 (theo giờ Việt Nam) gồm có 3 trận đấu của Bỉ - Ai Cập, Ả Rập Saudi - Uruguay, Iran - New Zealand.

Ả Rập Saudi World Cup Uruguay Araujo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo