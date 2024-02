AC Milan thua đậm, vuột cơ hội giành ngôi nhì Serie A

Dù phải làm khách trên sân Monza nhưng với sự vượt trội về nhiều mặt, các cầu thủ AC Milan ngay lập tức tràn lên tấn công khi tiếng còi khai cuộc vang lên.



Chỉ mất 4 phút để Milan có cơ hội mở tỉ số, tuy nhiên cú sút từ ngoài vòng cấm của Theo Hernandez đưa bóng đập người hậu vệ Monza đổi hướng, bay ra ngoài trong gang tấc.

Phút 42, trung vệ trẻ Malick Thiaw phạm lỗi với Dany Mota trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Matteo Pessina dễ dàng ghi bàn mở tỉ số của trận đấu.

Matteo Pessina ghi bàn mở tỉ số

Phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, Monza có pha phản công. Bóng được chuyền đến chân Dany Mota, cẩu thủ này tung ra cút dứt điểm đập chân Malick Thiaw bay thẳng vào lưới.

Ngay đầu hiệp 2, Milan chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tình huống trả đũa không đáng có của Luka Jovic. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã truất quyền thi đấu của tiền đạo người Serbia.



Luka Jovic nhận thẻ đỏ, rời sân

Dù sau đó hai cầu thủ vào sân thay người Christian Pulisic, Olivier Giroud giúp Milan quân bình tỉ số, nhưng Monza vẫn giành ba điểm khi Warren Bondo và Lorenzo Colombo lần lượt lập công ở phút bù giờ.

Với trận thua thảm trước Monza, Milan bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi nhì bảng của Juventus.

HLV Pioli bị chỉ trích vì thay đổi quá nhiều trong đội hình sau trận thắng Rennes

HLV Pioli bị chỉ trích vì những thay đổi lớn trong đội hình khi xoay vòng đến 6 cầu thủ so với đội hình đã đánh bại Rennes 3-0 ở Europa League vào thứ năm. Nhưng ông cũng cho rằng việc phạm sai lầm quá sớm của Milan đã khiến trận đấu bị hủy hoại.

"Chúng tôi đã phạm sai lầm khiến trận đấu bị hủy hoại. Thủng lưới bốn bàn khá ngớ ngẩn. Đáng lẽ chúng tôi phải sắc bén và bình tĩnh hơn để phòng ngự tốt hơn sau khi gỡ hòa 2-2. Lúc đó, toàn đội cảm thấy tự tin và muốn đi tiếp để giành chiến thắng. Tối nay, chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi" - HLV Pioli cho nhận xét.

Trong khi đó, AS Roma của HLV Daniele De Rossi có trận thắng đậm khi đến làm khách trên sân Frosione. Bị đánh giá yếu hơn so với đối thủ, nhưng Canarini lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 23, Matias Soule cứa lòng hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm. Rất may cho Roma khi thủ thành Mile Svilar đã có pha cản phá xuất sắc, giúp đội khách thoát khỏi bàn thua.

7 phút sau đó, đội chủ nhà lại có cơ hội mở tỉ số khi Francesco Gelli đi bóng đầy nỗ lực xuống đáy biên trái rồi đẩy bóng vào trong, tạo điều kiện để Kaio Jorge tung ra cú dứt điểm ở cự ly chưa đầy 10 mét. Tuy nhiên, một lần nữa, thủ thành Mile Svilar trổ tài cứu thua cho Roma, bóng bật ra sau đó, cầu thủ số 9 tung cú đá bồi nhưng bóng đi ra ngoài.

Dean Huijsen ăn mừng sau pha lập công (Ảnh:X)

Không để đội chủ nhà lấn lướt, Roma gia tăng áp lực lên phần sân của Frosione. Phút 37, bàn mở tỉ số đã đến với Giallorossi. Trung vệ Dean Huijsen đi bóng từ phía phần sân nhà, vượt qua sự truy cản của 4 cầu thủ áo vàng.

Anh tung ra pha cứa lòng hiểm hóc từ khoảng cách hơn 20 mét, không để thủ thành Stefano Turati có cơ hội cản phá.

Bước sang hiệp 2, HLV De Rossi có những thay đổi về mặt nhân sự khi rút Romelu Lukaku ra sân, thay bằng Lorenzo Pellegrini. Phút 71, Bryan Cristante nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến Stefano Turati không thể bắt dính, rồi Sardar Azmoun lao vào đá bồi nhân đôi cách biệt.

Leandro Paredes ấn định tỉ số 3-0 cho Roma bằng bàn thắng trên chấm 11m (Ảnh:X)

Phút 81, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Antonio Giua xác định Tommaso Baldanzi dứt điểm chạm tay Caleb Okoli trong vòng cấm và cho Roma hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Leandro Paredes dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0.

Với những kết quả này, Milan bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy ngôi nhì bảng của Juventus. Còn Roma vẫn đứng thứ 6 với 41 điểm có được, kém vị trí thứ 4 của Atalanta 4 điểm. Ở vòng đấu tới, Roma sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Torino, còn Milan sẽ chạm trán với Atalanta.