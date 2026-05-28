ACB hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững, định hình nền tăng trưởng mới

Từ chiến lược ESG giai đoạn 2026-2030 đến các kết quả cụ thể về kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị trong những năm gần đây, ACB từng bước tích hợp các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị vào chiến lược và hoạt động. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, những chuyển động này không chỉ phản ánh sự thích ứng với xu thế, mà còn cho thấy cách ACB chủ động định hình mô hình tăng trưởng gắn với trách nhiệm và giá trị dài hạn.

Xây dựng phát triển bền vững gắn với chiến lược tổng thể

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ACB xây dựng thành công Chiến lược Phát triển Bền vững giai đoạn 2026-2030. Chiến lược được thiết kế như một cấu phần của định hướng phát triển tổng thể, nhằm tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào các hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và vận hành. Do đó, các mục tiêu bền vững không tách rời mà trở thành nền tảng định hướng cho tăng trưởng dài hạn.

Song song đó, ACB củng cố cơ chế quản trị bằng việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững trực thuộc Hội đồng Quản trị, đưa các yếu tố ESG vào cấp ra quyết định cao nhất. Sự tham gia trực tiếp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành giúp đảm bảo các yếu tố ESG được định hướng, giám sát và tích hợp một cách nhất quán trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng.

Trên cơ sở này, ACB từng bước triển khai mô hình phát triển bền vững gắn với tạo giá trị chung (CSV), thông qua các hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực ưu tiên như sức khỏe, giáo dục và môi trường. Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch từ các hoạt động đơn lẻ sang một hệ sinh thái giá trị, nơi lợi ích của ngân hàng, khách hàng và cộng đồng được kết nối hài hòa dựa trên năng lực cốt lõi của ACB.

Hiện thực hóa bằng hành động và kết quả cụ thể

Các định hướng chiến lược và mô hình quản trị được ACB cụ thể hóa thông qua việc triển khai phát triển bền vững trên toàn hệ thống, dựa trên bốn trụ cột Kinh tế - Môi trường - Xã hội - Quản trị (Ec‑ESG). Những kết quả này được tổng hợp trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025, tập trung vào 12 chủ đề trọng yếu, có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh và được các bên hữu quan quan tâm.

Ở trụ cột kinh tế, ACB duy trì nền tảng tài chính vững chắc với tổng tài sản hơn 1.025.000 tỉ đồng, tăng gần 19% so với năm 2024. Hoạt động tín dụng tăng trưởng an toàn với dư nợ 687.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu dưới 1% (thuộc nhóm NTTM có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất) và tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 114%. Ngân hàng đồng thời đóng góp 5.782 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trên trụ cột môi trường, ACB ghi nhận những cải thiện rõ rệt trong hiệu quả vận hành: phát thải khí nhà kính giảm 12,7%, điện tiêu thụ giảm 9%, xăng tiêu thụ giảm 32,5%. Các sáng kiến số hóa giúp giảm 225 tấn giấy, tương đương 124 tấn CO₂eq, đồng thời dư nợ tín dụng xanh đạt gần 395,6 tỉ đồng. Trên nền tảng Khung Tài chính bền vững, ACB minh bạch hóa tiêu chí thẩm định các khoản vay xanh/xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nâng cao mức độ sẵn sàng cho đầu tư bền vững; qua đó triển khai gói "Đẩy tín dụng xanh - Bật nhanh tăng trưởng" với hạn mức 5.000 tỉ đồng năm 2025, tăng 1.000 tỉ đồng so với năm 2024 cho cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với trụ cột xã hội, ACB tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển nguồn nhân lực và đóng góp cho cộng đồng. Năm 2025, ngân hàng tiếp nhận và xử lý hơn 2,3 triệu lượt yêu cầu của khách hàng; cung cấp hơn 1,05 triệu giờ đào tạo cho nhân viên; triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng như trao 500 suất học bổng, 100 thẻ bảo hiểm y tế, ủng hộ 4 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt và gần 1 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo trên cả nước...

Ở trụ cột quản trị, ACB tăng cường năng lực tuân thủ và quản trị rủi ro với hơn 47.000 giờ đào tạo chuyên sâu, ứng dụng công nghệ giúp giảm 80% thời gian tra cứu nghiệp vụ (tương đương 1,6 triệu giờ công mỗi năm). Ngân hàng đã ngăn chặn hơn 37.500 trường hợp gian lận, ước tính bảo vệ trên 2.500 tỉ đồng tài sản của khách hàng, đồng thời hoàn tất triển khai nền tảng IRB theo chuẩn Basel.

Từ nền tảng hơn ba thập kỷ phát triển và việc hoàn thiện mô hình quản trị gắn với chiến lược tổng thể, ACB đang từng bước định hình rõ hướng đi: tích hợp bền vững vào cách vận hành và tạo ra giá trị. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tiếp tục triển khai các sáng kiến cụ thể, mở rộng tác động tới khách hàng và cộng đồng trong thời gian tới, đồng thời củng cố vị thế tiên phong kiến tạo giá trị trong phát triển bền vững.