ACB thu về 16.000 tỉ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

ACB cho biết kết quả kinh doanh quý III-2025 tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới.

Cụ thể, đến cuối quý III-2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669 ngàn tỉ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, chế biến chế tạo - những ngành chủ lực của nền kinh tế.

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

Là ngân hàng tiên phong đồng hành cùng khách hàng thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ACB cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược phát triển và khả năng đổi mới sản phẩm - dịch vụ. Nhờ chính sách cho vay có chọn lọc và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, ACB đảm bảo dòng vốn hướng vào các lĩnh vực sinh lời thực, rủi ro thấp - nền tảng giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững mà không đánh đổi chất lượng tài sản.

Tỉ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành ổn định và quản trị rủi ro chủ động, giúp ACB duy trì an toàn vốn và thanh khoản cao.

Tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp ngân hàng có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn.

Các sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong như "Ngôi nhà đầu tiên", gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh, giải pháp thanh toán Flex, thẻ hội viên tích hợp thanh toán mang tên Lotusmiles Pay... đã giúp ACB mở rộng tệp khách hàng và củng cố niềm tin thương hiệu.

Mới đây, "Ngôi Nhà Đầu Tiên" đã được vinh danh là "Giải pháp tín dụng Sáng tạo" tại Better Choice Awards 2025, giải thưởng quốc gia do Bộ Tài chính chỉ đạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng VCCorp tổ chức.

Cùng với đó, hai giải thưởng Digital Pioneer 2025 - Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam trong năm 2025 và Innovative White-Label Airlines Card Commercial Launch in Vietnam 2025 - Giải thưởng Ra mắt thẻ White Label ngành Hàng không đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 2025 của VISA đã khẳng định tầm nhìn đổi mới của ACB không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà dùng công nghệ để giải quyết nhu cầu cảm xúc và hành vi của khách hàng hiện đại.

Tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards - VOBA) 2025, ACB cũng đã xuất sắc nhận hai danh hiệu "Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu" và "Ngân hàng có Sản phẩm dịch vụ Sáng tạo". Đây là sự minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ACB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Trong quý III-2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỉ đồng, tăng 5%.

Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông. Theo đó ACB liên tục củng cố và áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, không chỉ để tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững.

Vừa qua, ACB cũng công bố hoàn thành dự án xây dựng nền tảng tính vốn cho rủi ro tín dụng trên phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Ratings-Based - IRB), bao gồm cả hai cấp độ cơ bản (FIRB) và nâng cao (AIRB), thể hiện vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc triển khai các chuẩn mực tiên tiến Basel tại Việt Nam. ACB cũng đồng thời được Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng giải thưởng "Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2025 (Best Bank for Risk Management Vietnam)".

Đây được coi là nền tảng giúp ngân hàng liên tục duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong nhiều năm cũng như có khả năng đóng góp ngược lại cho xã hội và cộng đồng.

Theo ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB, ngân hàng chỉ thực sự phát triển bền vững khi có thể vừa quản trị tốt rủi ro, vừa tạo ra giá trị thực cho xã hội. Với ACB, tăng trưởng không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và trách nhiệm.

Theo đó, ACB cũng là một trong những ngân hàng nổi bật góp mặt vào danh sách PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời ngân hàng cũng tiếp tục đồng hành cùng các nghị quyết lớn của Chính phủ như Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngân hàng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tài trợ giáo dục và hợp tác đại học, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng cho một nền kinh tế bền vững và cạnh tranh hơn.

Kết quả kinh doanh ấn tượng, quản trị rủi ro vượt trội, cùng trách nhiệm xã hội bền bỉ đang tạo nên một ACB nhất quán với định hướng chiến lược: Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa toàn diện đến từng khách hàng, thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.