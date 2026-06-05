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Kinh tế

ACB triển khai sáng kiến “đóng góp xanh”

Châu Thy

Sáng kiến này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 33 năm thành lập ACB, thể hiện cam kết của ngân hàng nhằm hiện thực hóa phát triển bền vững

ACB phối hợp cùng Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam (Conservation Vietnam), chính thức triển khai sáng kiến "Đóng góp xanh" (Green Contribution) trên ứng dụng ACB ONE. Được thiết kế như một giải pháp kết nối giữa khách hàng và các quỹ, dự án môi trường uy tín, "Đóng góp xanh" giúp người dùng chủ động lựa chọn dự án, thực hiện đóng góp và theo dõi dòng tiền một cách minh bạch. Toàn bộ nguồn đóng góp được quản lý qua các tài khoản riêng biệt theo từng chiến dịch, có sao kê và cập nhật định kỳ.

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Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thông qua trải nghiệm ngân hàng số

Sáng kiến "Đóng góp xanh" là một phần trong chuỗi hợp tác giữa ACB và Conservation Vietnam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. Trọng tâm của chương trình hướng đến việc hỗ trợ chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp cũng như phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là môi trường rừng.

Cụ thể, thông qua ACB ONE, nguồn đóng góp từ khách hàng sẽ được phân bổ cho các chương trình và dự án bảo tồn trọng điểm, bao gồm:

  • Bảo tồn Linh trưởng: góp phần bảo vệ những loài linh trưởng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.
  • Bảo tồn Bò hoang: hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn Bò tót và các loài thú móng guốc lớn cùng những cánh rừng nơi chúng sinh sống.
  • Bảo tồn các loài nguy cấp: đồng hành cùng các chương trình phục hồi những loài đang bên bờ tuyệt chủng, tiêu biểu như Gà lôi lam mào trắng.
  • Bảo tồn Cơ sở: trao nguồn lực cho các sáng kiến bảo tồn do cộng đồng và tổ chức địa phương dẫn dắt trên khắp Việt Nam.

Khách hàng có thể tham gia trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE qua mục "Đóng góp xanh", lựa chọn dự án và đóng góp với thao tác tương tự một giao dịch chuyển tiền. Toàn bộ đóng góp được ghi nhận và cập nhật liên tục, cho phép theo dõi tiến độ gây quỹ và tác động của dự án minh bạch, xuyên suốt.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, đặc biệt khi các loài quý hiếm như linh trưởng đang chịu áp lực từ việc thu hẹp sinh cảnh, săn bắt trái phép và thiếu nguồn lực tài chính dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền tảng giúp cộng đồng có thể tham gia đóng góp một cách thuận tiện và minh bạch được xem là giải pháp quan trọng để tăng cường nguồn lực cho các nỗ lực bảo tồn.

Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung

Việc triển khai "Đóng góp xanh" thể hiện bước đi cụ thể của ACB trong chiến lược phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung (CSV), với định hướng xây dựng các hợp tác dài hạn trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường. Thay vì tách biệt giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội, ACB hướng đến việc tích hợp các sáng kiến tạo tác động vào chính trải nghiệm khách hàng, giúp mỗi tương tác trên nền tảng số đều có thể góp phần tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

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Khách hàng có thể tham gia dễ dàng trên ứng dụng ACB ONE qua mục "Đóng góp xanh"

Thông qua "Đóng góp xanh", khách hàng có thêm một cách thức thuận tiện để đồng hành cùng các nỗ lực bảo vệ môi trường; các tổ chức bảo tồn có thêm nguồn lực ổn định, minh bạch để triển khai dự án; và ACB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng tiên phong trong việc kết nối nguồn lực với các mục tiêu phát triển bền vững.

Đánh dấu sinh nhật lần thứ 33, ACB triển khai đồng thời nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường, bao gồm "Hành trình Hy Vọng" hỗ trợ 1 tỉ đồng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, các chương trình học bổng tiếp sức sinh viên vượt khó, cùng nền tảng "Đóng góp xanh" trên ACB ONE - kết nối cộng đồng với những dự án bảo tồn thiết thực, bài bản và có tác động lâu dài. Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình phát triển, mà còn là dịp để ACB khẳng định định hướng phát triển bền vững trong tương lai, thông qua những sáng kiến cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

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